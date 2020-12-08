مستغانم: حجز أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج

مستغانم - تمكنت الشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم من إحباط صفقة لبيع المخدرات وحجز1ر2 كلغ من الكيف المعالج ضمن عملية سمحت بتوقيف ثلاثة أشخاص، حسبما علم اليوم الثلاثاء من هذا السلك الأمني.

وأوضح الملازم الأول للشرطة خوان جمال من الأمن الحضري الخارجي لصيادة لوأج أن العملية جاءت بناء على معلومة مفادها أن مجموعة من الأشخاص ستقوم بعقد صفقة لبيع كمية من المخدرات على مستوى قطاع الاختصاص ببلدية عين تادلس.

وبعد وضع خطة أمنية تم التأكد من المعلومة وتوقيف ثلاثة أشخاص في الطريق العمومي حيث تم العثور بحوزتهم على 20 صفيحة من الكيف المعالج بوزن إجمالي قدره 2 كيلوغرام و100 غرام كما حجزت هواتفهم النقالة التي كانت تستخدم للاتصال، حسب نفس المصدر.

وبتهمة تكوين جمعية أشرار وحيازة ونقل وتخزين المخدرات بغرض المتاجرة تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين سيقدمون بموجبه أمام النيابة بمحكمة عين تادلس، كما أشير إليه.