وهران: تصدير 8 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى رومانيا وإيطاليا

وقد تم يوم الثلاثاء نقل هاتين الحمولتين ضمن عملية التصدير الثالثة تخص هذا النوع من المنتج والتاسعة لمختلف منتجات المركب برسم العام الجاري انطلاقا من مينائي مستغانم وأرزيو (وهران)، كما أوضح نفس المصدر.
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ويتعلق الأمر ب 5 ألاف طن من الأسلاك الحديدية انطلاقا من ميناء مستغانم نحو ميناء برايلا (رومانيا) و3 ألاف طن أخرى من ميناء أرزيو نحو ميناء كتانيا (ايطاليا)، كما أشير إليه.
للتذكير فقد قام مركب "توسيالي" خلال العام الجاري بتصدير أزيد من 67 ألف طن من حديد البناء إلى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وزهاء 3 آلاف طن من الأنابيب الحديدية نحو أنغولا و60 قطعة من الأنابيب الحلزونية من الحجم الكبير عبر الحاويات وأزيد من 3 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى السنغال.