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رياح قوية قد تتجاوز 90كلم/سا على عدة ولايات من الوطن تستمر إلى غاية التاسعة ليلا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 10:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
رياح قوية قد تتجاوز 90كلم/سا على عدة ولايات من الوطن تستمر إلى غاية التاسعة ليلا

الجزائر - سيتواصل هبوب الرياح القوية التي تشهدها بعض ولايات الوطن إلى غاية التاسعة مساء من يوم الثلاثاء حيث من المرتقب أن تبلغ سرعتها أو تتجاوز أحيانا 90 كلم/سا، حسب ما كشفت عنه نشرية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأفادت النشرية بهبوب رياح قوية تكون أحيانا على شكل عواصف على كل من "تلمسان و عين تموشنت و وهران و الشلف و تيبازة وسيدي بلعباس ومعسكر وغليزان وسعيدة و تيارت وتيسمسيلت بالإضافة إلى البيض والنعامة والأغواط و الجلفة و المسيلة".

ومن المتوقع أن تبقى هذه النشرية سارية المفعول إلى غاية التاسعة ليلا من اليوم الثلاثاء، علما أن مستوى اليقظة سيكون خلال هذه الفترة برتقاليا.

وسيكون اتجاه الرياح بهذه المناطق غربي إلى جنوب-غربي، حيث ستتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 70 كلم/سا، مع عواصف تبلغ أو تتجاوز في بعض الأحيان التسعين كلم/سا.

ومن جهة أخرى، ستشهد ولايات الجزائر و بومرداس و تيزي وزو و بجاية و جيجل هي الأخرى هبوب رياح قوية ابتداء من العاشرة صباحا من نهار اليوم على أن تمتد إلى غاية السادسة مساء.

وستكون هذه الرياح غربية مع سرعة تتراوح ما بين 60 إلى 70 كلم/سا، كما ستتخذ أحيانا شكل عواصف تبلغ أو تتجاوز 80 كلم/سا، وفقا لذات المصدر.

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رياح قوية قد تتجاوز 90كلم/سا على عدة ولايات من الوطن تستمر إلى غاية التاسعة ليلا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 10:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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