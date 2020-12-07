مديرو الابتدائي بتيزي وزو يطالبون بإدراج مدارسهم تحت لواء مديريات التربية الوطنية

ورفع مديرو الابتدائيات خلال تجمع نظموه أمام مقر مديرية التربية بالولاية عددا من المطالب الاجتماعية والمهنية الخاصة بهذا السلك كإعادة إدراج المدارس الابتدائية تحت لواء مديريات التربية الوطنية وإشراكها في التسيير الذي يعد حاليا من اختصاص الجماعات المحلية.
كما طالبوا بمنحهم صلاحيات أكثر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحويلات من و إلى مؤسساتهم, إضافة إلى دعمهم في مواجهة مختلف الضغوطات الخاصة بالتسيير اليومي.
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وتم استقبال المعنيين من طرف المسؤول المحلي للقطاع, السيد احمد لالاوي, الذي أفاد في تصريح ل/وأج انه قد "تعهد بنقل المطالب ذات الطابع الوطني إلى السلطات المعنية", مع العمل, كما أضاف, "على تسوية تلك المتعلقة بمجال اختصاصه".
وجاءت هذه الحركة تلبية لنداء المكتب الولائي للنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية.