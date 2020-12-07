مديرو الابتدائي بتيزي وزو يطالبون بإدراج مدارسهم تحت لواء مديريات التربية الوطنية

لائحة البرلمان الأوروبي تعكس المخططات الفاشلة التي تحاك ضد الجزائر -

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : هناك ارادة للحوار بين الجانبين (بوقدوم) -

الجزائر تستضيف أول معرض دولي افتراضي للصناعات الغذائية -

وزير التجارة يتحادث مع سفيرة تركيا حول دعم التعاون التجاري الثنائي -

الجوية الجزائرية: برنامج تجديد الأسطول معلق بسبب جائحة كورونا -

وزارة الثقافة والفنون تستمع لانشغالات ممثلين عن مجموعة التقنيين السينمائيين الجزائريين -

الفنان بوجمعة جيلالي يتوج في مهرجان القدس -

كوفيد-19: خسائر مؤسسة النقل البحري للمسافرين بلغت 9 مليار دج منذ مارس -

جامعة: تجميد الإعلان عن فتح الترشح لبرامج التكوين الإقامي بالخارج بسبب الوضع الصحي -

جيدو/ بطولة إفريقيا- 2020: مشاركة أكثر من 130 مصارعا في دورة مدغشقر -

برنامج عدل : توزيع أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية بقسنطينة قبل نهاية السنة -

حوادث المرور : وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة -

كوفيد-19 : تسجيل 573 إصابة جديدة و 502 حالة شفاء و 11 حالة وفاة -

الطارف : إجلاء مسافرين جزائريين من تونس -

اطلاق مشروع التعاون بلديات خضراء بين وزارة الداخلية و الوكالة الألمانية للتعاون -

دخول جامعي 2020 -2021 : اعتماد التعليم عن بعد والتعليم الحضوري للوقاية من جائحة كورونا -

بث دروس تدعيمية لفائدة جميع التلاميذ على قناة المعرفة ابتداء من الجمعة -

دبلجة الفيلم الوثائقي تادلس ... مدينة الألفيات إلى الإنجليزية والفرنسية -

مجلة الجيش : تهديد بعض الأطراف لأمن المنطقة يحتم علينا الاستعداد لمواجهة هذه التهديدات -