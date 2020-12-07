تيارت : فتح مركز فرعي للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

تيارت - وضعت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري يوم الإثنين حيز الخدمة مركزا فرعيا لها على مستوى ولاية تيارت , حسبما لوحظ.

وأبرز مدير المحطة الجهوية للمؤسسة المذكورة لوهران حبيب حضري أثناء إشرافه على هذه العملية رفقة السلطات الولائية أن "فتح هذا النوع من المراكز عبر الولايات يعتمد على مقاربة جوارية وحضور المؤسسة إلى جانب المواطن والتقرب منه بالصوت والصورة ومرافقة الجهد التنموي الذي تعرفه هذه الولايات ومنح اهتمام أكبر بالعمق التاريخي والثقافي عبر الوطن".

وأضاف أن هذا المركز الفرعي المتواجد مقره بساحة "محمد بوضياف" بعاصمة الولاية سيعمل على تغطية الأحداث بولايتي تيارت وتيسمسيلت وجزء من ولاية معسكر.

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ومن جهته أشار والي تيارت محمد أمين درامشي بالمناسبة الى أن فتح مركز فرعي للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري بالولاية يعد "إضافة قيمة للساحة الإعلامية حيث ينتظر منه مرافقة مجهودات الدولة التي تبذلها من أجل تنمية الولاية وتبليغ المعلومة للمواطن بكل موضوعية وإبراز للسلطات النقائص من أجل المساهمة الفعالة في تحسين الخدمة العمومية".