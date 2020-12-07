استئناف الرحلات الجوية بمطار فرحات عباس بجيجل

جيجل - استأنفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الاثنين رحلاتها الداخلية بمطار فرحات عباس لجيجل مع تطبيق صارم للبروتوكول الصحي للوقاية من جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد أبرز مدير مطار فرحات عباس, عادل فوضيل, في تصريح ل/وأج بأنه تم استئناف الرحلات الجوية الداخلية بمطار جيجل برحلة نحو الجزائر العاصمة, مفيدا بأن البرنامج الذي ضبطته إدارة المطار يتضمن ست رحلات أسبوعيا من و إلى الجزائر العاصمة بمعدل رحلة واحدة يوميا باستثناء يوم الأحد.

وأضاف بأنه تم اعتماد بروتوكول خاص أثناء عمليات التسجيل وكذا دخول وخروج المسافرين مع احترام مسافة التباعد الجسدي, فضلا عن توفير كاميرات حرارية مع تهيئة ممرات خاصة للمسافرين لتجنب الاحتكاك وتفادي أي انتقال محتمل للعدوى.

ولدى إشرافه على إعادة بعث نشاط النقل الجوي, أكد والي جيجل عبد القادر كلكال بأن "هذه المرحلة مهمة لما يمثله النقل من شريان للاقتصاد والحياة على حد سواء".