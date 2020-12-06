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برنامج عدل: اجتماع تنسيقي لتسريع مشاريع التهيئة الخارجية ل10 الاف وحدة بالعاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 18:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

 الجزائر- ترأس المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة, أنيس بن داود, يوم الأحد, اجتماعا تنسيقيا يهدف لتسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية الخاصة ب 10 الاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بالجزائر العاصمة.

و وفقا لبيان نشرته الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بصفحتها الرسمية على الفايسبوك, فإن هذا الاجتماع تمحور حول كيفية الدفع بأشغال التهيئة الخارجية لمشروع 3.000 وحدة بموقع بابا حسن و 7.000 وحدة بموقعي الدويرة, من خلال تسريع وتيرة الربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء وشبكات الصرف الصحي وإنهائها في التواريخ المتفق عليها بما يسمح بتسليم السكنات في أقرب الآجال.

وضم هذا الاجتماع المدير العام ل"عدل", محمد طارق بلعريبي, ومسؤولين بالوكالة وإطارات من الوزارة وكذا ممثلي الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" ومديرية الطاقة ومديرية التعمير والبناء ومديرية الفلاحة لولاية الجزائر العاصمة فضلا عن الشركات المكلفة بالإنجاز.

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و خلال هذا اللقاء, حث المدير العام للسكن بالوزارة  كل الأطراف على ضرورة "الالتزام بتعهداتها وتجاوز العراقيل المطروحة في الميدان والتنسيق فيما بينها لإنهاء ما تبقى من أشغال التهيئة الخارجية والربط بالشبكات الأولية والثانوية خاصة منها الأشغال الموكلة لمديرية التعمير والبناء بهذه المواقع", حسب نفس المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
برنامج عدل: اجتماع تنسيقي لتسريع مشاريع التهيئة الخارجية ل10 الاف وحدة بالعاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 18:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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