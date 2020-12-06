تقلبات جوية : الجيش الوطني الشعبي يتدخل لفتح الطرق وفك العزلة على المواطنين بباتنة

الجزائر - تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي على مستوى بلدية لارباع بالقطاع العسكري بباتنة لفتح المسالك والطرق وفك العزلة على المواطنين, على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها العديد من الولايات عبر الوطن, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.