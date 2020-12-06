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حادث اصطدام ثلاث بواخر بميناء بجاية

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 17:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 21 مرات
حادث اصطدام ثلاث بواخر بميناء بجاية

بجاية- سجل ميناء بجاية مساء السبت اصطدام ثلاثة بواخر من بينها حاملتين للحاويات وباخرة ناقلة للسلع, تسبب في جرح عامل وأضرار معتبرة, وفق ما علم لدى المديرية العامة لمؤسسة ميناء بجاية.

ويعود سبب الحادث إلى مناورة خاطئة لإحدى حاملات الحاويات (MV VEGA SUGMA) التابعة لدولة ليبيريا, حيث انه فور انتهائها من الإجراءات على مستوى المركز 22, تحركت هذه الباخرة "بصفة فجائية" بسبب على ما يبدو "عطل كهربائي".

وأدت هذه المناورة إلى اصطدام الباخرة بحاملة أخرى للحاويات (M/V Atlantic North) التي كانت بصدد تفريغ شحنتها على مستوى المركز 24 ما تسبب في انقلاب رافعة ضخمة بوزن 64 طنا على مستواها وعلى رصيف الميناء, محدثة ضجيجا هائلا تسبب في إيقاظ وإرعاب كل الأحياء المجاورة للميناء.

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ومن حسن الحظ لم يتسبب سقوط الرافعة في وجود ضحايا, ما عدا جروح لسائقها الذي تم تحويله في الحال إلى مستشفى "خليل عمران" حيث تم التكفل به بصفة استعجاليه.

كما اصطدمت الحاملة للحاويات الثانية بباخرة ثالثة ناقلة للسكر لفائدة مؤسسة محلية, دون أن يتسبب ذلك في أضرار هامة , باستثناء كسر في الهيكل الخلفي للسفينة, على عكس "M/V Atlantic North" الذي سيضطر إلى التوقف بسبب حدوث خرق كبير في الباخرة من الضروري سده قبل استئناف النشاط.

كما حيا المصدر ذاته "ردة فعل سائق الرافعة وتحكمه في الموقف" والذي ساهم بشكل كبير في عدم تسجيل خسائر جسيمة , موازاة مع كل الفريق العملياتي بعين المكان الذي "أظهر احترافية كبيرة".

كلـمات مفتـاحيــة :
حادث اصطدام ثلاث بواخر بميناء بجاية
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 17:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 21 مرة   شارك

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