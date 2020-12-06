استئناف الرحلات الجوية بمطار عبد الحفيظ بوصوف بتيارت

تيارت - استأنفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأحد رحلاتها الداخلية بمطار عبد الحفيظ بوصوف لتيارت مع تطبيق صارم للبروتوكول الصحي للوقاية من جائحة كورونا.

وأبرز مدير النقل لولاية تيارت عبد الهادي مزياني أنه تم استئناف الرحلات الجوية الداخلية بمطار عبد الحفيظ بوصوف بعين بوشقيف من خلال برمجة رحلتين أسبوعيا من وإلى الجزائر العاصمة يومي الأحد و الأربعاء.

ومن جهته أفاد مدير مؤسسة مطار عبد الحفيظ بوصوف لتيارت محمد أمين بوعزة أن إعادة بعث نشاط النقل الجوي سيساهم في ترقية وتطوير العديد من النشاطات الصناعية والفلاحية والسياحية.

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ومن أجل تجسيد هذه الأهداف تسعى مديرية المطار من خلال رسم نظرة مستقبلية إلى توسعة نشاط المطار واستغلال إمكانياته كمطار دولي بمواصفات عالية, منها قدرة الاستيعاب سنوية تصل إلى 360 ألف مسافر ومدرج يستوعب 5 طائرات دفعة واحدة, وفق نفس المسؤول.

ومن جهة أخرى ولتسهيل تنقل المواطنين, قرر والي تيارت, محمد أمين الدرامشي, استئناف نشاط سيارات الأجرة الجماعية ما بين البلديات حصريا بإقليم الولاية مع فرض إجراءات وقائية صارمة تمثلت في تحديد عدد المقاعد والالتزام بتعقيم السيارات وفرض الالتزام بالتدابير الوقائية على الركاب, حسب مدير النقل.