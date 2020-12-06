استئناف الرحلات الداخلية بمطار عنابة في ظل الاحترام الصارم لتدابير الوقاية من كوفيد-19

عنابة - استأنفت يوم الأحد بعنابة الرحلات الجوية الداخلية بمطار رابح بيطاط في ظل الاحترام الصارم لتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و ذلك بعد حوالي تسعة أشهر من التعليق بسبب الجائحة.

و أعطيت بالمناسبة إشارة انطلاق أول رحلة جوية لشبكة الخطوط الجوية الداخلية من مطار عنابة باتجاه الجزائر العاصمة ضمن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية وعلى متنها 42 مسافرا من بينهم عائلات و ذلك تحت إشراف رئيس الجهاز التنفيذي المحلي جمال الدين بريمي الذي وقف إلى جانب إطارات و ممثلي مختلف الهيئات المعنية بمتابعة بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا للاطلاع على مدى التقيد باحترام هذه التدابير .

و يسهر إطارات مؤسسة تسيير المطارات بالشرق إلى جانب إطارات شركة الخطوط الجوية الجزائرية والمصالح الأمنية بالمطار والحماية المدنية على التطبيق الصارم لبروتوكول الوقاية من فيروس كورونا عند السفر حيث يخضع كل المسافرين لقياس الحرارة مع فرض ارتداء القناع الواقي واحترام مسافة التباعد الجسدي عند إتمام إجراءات السفر.

وكان مطار رابح بيطاط بعنابة قد أجرى خلال الأسبوع المنصرم تجربة افتراضية خاصة باحترام بروتوكول الوقاية قبل و أثناء وبعد الرحلات الجوية حسب ما ذكره بالمناسبة مدير مطار عنابة علي بورحلة الذي أكد توفير كميات كافية من الأقنعة الواقية ومواد التعقيم على مستوى المطار لتلبية احتياجات المسافرين.

وسيشهد مطار رابح بيطاط بعنابة خلال الأسبوع الجاري برمجة رحلتين اثنتين من عنابة باتجاه الجزائر العاصمة و ذلك في إطار الاستئناف التدريجي للرحلات الجوية الداخلية مثلما تمت الإشارة إليه.