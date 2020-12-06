تلمسان : أول تجربة نموذجية لزراعة السلجم الزيتي

تلمسان- خصصت مديرية المصالح الفلاحية لولاية تلمسان مساحة 80 هكتارا لزراعة السلجم الزيتي "الكولزا" ضمن أول تجربة نموذجية حسبما علم يوم الأحد من هذه المديرية.

وأوضح رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بن زمرة عبد الرحيم لوأج أنه تم الأسبوع الماضي إطلاق أول عملية نموذجية لزراعة السلجم الزيتي على مساحة تقدر ب 50 هكتار في إطار برنامج تكثيف الحبوب الخاص بهذا النوع من الزراعة بمزرعتي "حمادوش" ببلدية شتوان على مساحة 30 هكتارا و "العقيد لطفي" ببلدية سيدي العبدلي (20 هكتار).

كما تم برمجة غرس 20 هكتار من السلجم الزيتي بمزرعة "كريب" ببلدية صبرة و10 هكتارات أخرى بمزرعة "العقيد لطفي" ضمن البرنامج الموجه للتحويل إلى زيوت نباتية وفق ذات المصدر الذي أشار إلى أنه سيتم توجيه المنتوج إلى المصانع الخاصة بتحويل هذا النوع من الزيوت بوسط وشرق الوطن.

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وقد سبقت هذه العملية تقديم إرشادات للفلاحين الذين انخرطوا في برنامج زراعة "الكولزا" الذي يندرج ضمن ورقة طريق أعدتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لـ 2020-2024 لتوفير المواد الأولية من خلال تطوير الزراعات التحويلية حسب نفس المسؤول.

وتهدف هذه العملية إلى تطوير الزراعات التحويلية واستخلاص الزيوت النباتية الطبيعية وتحويل الباقي إلى أعلاف للحيوانات وتوفير الغذاء للنحل خلال فترة الإزهار وتهوية التربة وغيرها كما أشير إليه.