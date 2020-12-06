استئناف الرحلات الداخلية عبر مطار قسنطينة : برمجة 34 رحلة جوية أسبوعيا

قسنطينة- استؤنفت يوم الأحد الرحلات الجوية الداخلية من وإلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة ببرمجة 34 رحلة جوية داخلية أسبوعيا لنقل المسافرين, حسب ما أفادت به المكلفة بتسيير الوكالات المحلية بالشرق للخطوط الجوية الجزائرية, نسرين مكرود.

و ذكرت ذات المسؤولة, لـ/وأج/, أن استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار قسنطينة جاء بعد تعليق الرحلات, الذي دام حوالي 9 أشهر بسبب جائحة كوفيد-19, مشيرة إلى أنه تم برمجة 34 رحلة أسبوعيا كمرحلة أولى.

ويتعلق الأمر في هذا السياق بـ 6 رحلات إلى ولايات بجنوب البلاد على غرار رحلتين لكل من تندوف وأدرار وواحدة لكل من غرداية وحاسي مسعود و كذا رحلة واحدة إلى ورقلة وثلاث رحلات إلى ولاية وهران وأكثر من 20 رحلة إلى الجزائر العاصمة, وفق ما أوضحته ذات المتحدثة.

وتضمن برنامج الرحلات اليوم من مطار قسنطينة رحلتين جويتين داخليتين (الجزائرالعاصمة – قسنطينة ذهابا وإيابا) الأولى في 10 صباحا والثانية في الفترة المسائية, وفق المصدر ذاته.

من جهته, أكد مدير مؤسسة تسيير المطارات بقسنطينة, عصام بن صيدة, في هذا الصدد, أن جملة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد قد اتخذت تحسبا لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية من بينها وضع كاميرات حرارية بالمطار, خصوصا بوابة دخول المطار لقياس ومراقبة درجة الحرارة للمسافرين.

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ويضاف إلى ذلك إجبارية ارتداء الكمامة لكل من يدخل إلى المطار وتوفير الهلام المطهر ووضع العلامات على الأرض لتحديد مسافة التباعد الجسدي ما بين المسافرين وتكثيف الملصقات التي تتضمن توصيات التقيد بالتدابير الوقائية على مستوى كل النقاط على غرار مكاتب التسجيل وبوابات الصعود و أماكن التفتيش و قاعات الانتظار.

كما تم تقليص عدد الركاب داخل الحافلة الواحدة وتقليص عدد المقاعد على مستوى المحطات وذلك وفق البرتوكول الصحي الموصى به إلى جانب إقامة الزجاج العازل على مستوى مكاتب التسجيل وإعلانات صوتية لتوعية المسافرين بأهمية الإجراءات الوقائية ضد كوفيد-19 وكذا تكثيف عمليات التعقيم, حسب ما ذكره ذات المسؤول.

من جهتهم, أعرب بعض المسافرين عن ارتياحهم لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية.