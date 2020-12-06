الأغواط : تنصيب رئيس جديد للمجلس الشعبي لبلدية آفلو

الأغواط - تم يوم الأحد تنصيب السيد بن يوسف النوي رئيسا جديدا للمجلس الشعبي لبلدية آفلو بولاية الأغواط، خلفا لرئيس البلدية المستقيل السيد ميلود سلمان، خلال حفل أشرفت عليه السلطات الولائية، حسبما لوحظ.

ويباشر السيد بن النوي وهو من حزب جبهة التحرير الوطني مهامه على رأس هذه البلدية الثانية من حيث الكثافة السكانية بعد عاصمة الولاية عقب فوزه في الإنتخابات الداخلية للمجلس التي جرت الأربعاء الماضي حيث تحصل على أغلبية الأصوات بمجموع 24 صوتا من أصل 33 عضوا يمثلون تشكيلة المجلس الشعبي البلدي.

وأوضح الرئيس الجديد لبلدية آفلو في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه سيسعى بكل جهد من أجل لم شمل المجلس بعد الخلافات الكثيرة التي شهدها طيلة الفترة الماضية.

وأكد أنه سيقدم كل ما لديه رفقة زملائه من أجل المساهمة في حماية المصلحة العامة للمواطنين، مضيفا أن ''أبواب البلدية تظل مفتوحة للإقتراح و للمساهمة في تقديم أي إضافة من شأنها خدمة المواطن''.

الجدير بالذكر أن السيد بن يوسف النوي يعتبر ثالث رئيس لبلدية آفلو في عهدة واحدة بعد عزل الرئيس الأول السيد بودور الصافي (التجمع الوطني الديمقراطي) من منصبه بسبب المتابعة القضائية، و استقالة خلفِه السيد ميلود سلمان (من ذات التشكيلة السياسية أيضا) لأسباب خاصة يوم 25 نوفمبر 2020 .