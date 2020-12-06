Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الأغواط : تنصيب رئيس جديد للمجلس الشعبي لبلدية آفلو

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 15:11     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

الأغواط - تم  يوم الأحد تنصيب السيد بن يوسف النوي رئيسا جديدا للمجلس الشعبي لبلدية آفلو بولاية الأغواط، خلفا لرئيس البلدية المستقيل السيد ميلود سلمان، خلال حفل أشرفت عليه السلطات الولائية، حسبما لوحظ.

ويباشر السيد بن النوي وهو من حزب جبهة التحرير الوطني مهامه على رأس هذه البلدية الثانية من حيث الكثافة السكانية بعد عاصمة الولاية عقب فوزه في الإنتخابات الداخلية للمجلس التي جرت الأربعاء الماضي حيث تحصل على أغلبية الأصوات بمجموع 24 صوتا من أصل 33 عضوا يمثلون تشكيلة المجلس الشعبي البلدي.

وأوضح الرئيس الجديد لبلدية آفلو في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه سيسعى بكل جهد من أجل لم شمل المجلس بعد الخلافات الكثيرة التي شهدها طيلة الفترة الماضية.

وأكد أنه سيقدم كل ما لديه رفقة زملائه من أجل المساهمة في حماية المصلحة العامة للمواطنين، مضيفا أن ''أبواب البلدية تظل مفتوحة للإقتراح و للمساهمة في تقديم أي إضافة من شأنها خدمة المواطن''.

الجدير بالذكر أن السيد بن يوسف النوي يعتبر ثالث رئيس لبلدية آفلو في عهدة واحدة بعد عزل الرئيس الأول السيد بودور الصافي (التجمع الوطني الديمقراطي) من منصبه بسبب المتابعة القضائية، و استقالة خلفِه السيد ميلود سلمان (من ذات التشكيلة السياسية أيضا) لأسباب خاصة يوم 25 نوفمبر 2020 .

آخر تعديل على الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 15:37
كلـمات مفتـاحيــة :
الأغواط : تنصيب رئيس جديد للمجلس الشعبي لبلدية آفلو
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 15:11     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.06

تلمسان : أول تجربة نموذجية لزراعة السلجم الزيتي

20.12.06

الجزائر - التشيك: ابرام مذكرة تعاون في المجال المنجمي قريبا

20.12.06

استئناف الرحلات الداخلية عبر مطار قسنطينة : برمجة 34 رحلة جوية أسبوعيا

20.12.06

جمعية شباب الجزائر العاصمة تطلق هاشتاغ "الصحراء-الغربية, أنقذوا مستقبلي"

20.12.06

وصول أول طائرة إلى مطار تمنراست قادمة من الجزائر العاصمة

20.12.06

حوادث المرور : وفاة 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.04

باتنة: إكتشاف نقيشة ليبية قديمة بموقع قرقور بسريانة

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.02

رئيس مجلس الأمن: "خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير مصيره أكثر من اللازم"

20.12.02

أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين

20.12.02

التعرف على هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية المنفذة بجيجل