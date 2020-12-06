تيسمسيلت: الحظيرة الوطنية للأرز بثنية الحد تكتسي حلة بيضاء من الثلوج الأولى

تيسمسيلت - اكتست الحظيرة الوطنية للأرز ببلدية ثنية الحد (50 كلم شمال تيسمسيلت) بغطاء أبيض عقب تساقط الثلوج الأولى صبيحة اليوم الأحد والتي كانت مصحوبة بموجة من الصقيع, حسبما أفاد به مدير دار ذات الحظيرة.

وأوضح جلول الواعر لوأج بأن غابة "المداد" التي يفوق ارتفاعها 1.700 متر شهدت تساقطا للثلج بلغ سمكه حوالي 20 سنتمترا مع انخفاض كبير في درجة الحرارة وصلت إلى درجتين مئوية.

واكتست أشجار الأرز الأطلسي بهذه المنطقة الغابية الجذابة حلة بيضاء صنعت بها لوحة طبيعية جميلة.

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ومن جهتها شهدت مرتفعات الونشريس لاسيما ببلديات برج بونعامة وبوقايد والأزهرية تساقطا للثلوج على غرار غابة "عين عنتر" ببلدية بوقايد التي تزخر بصنف أشجار الأرز الأطلسي, استنادا إلى محافظة الغابات.

وحسب المحطة الجهوية للأرصاد الجوية لعين بوشقيف (تيارت) فإن سمك الثلوج التي تساقطت على مرتفعات ولاية تيسمسيلت خلال ال24 ساعة الأخيرة تراوح ما بين 15 و 20 سنتمترا متوقعة بأن تشهد حالة الطقس بالمنطقة تحسنا ابتداء من يوم غد الاثنين.