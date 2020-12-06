استئناف الرحلات الداخلية: 5 رحلات جوية أسبوعيا لنقل المسافرين من وإلى مطار بسكرة

بسكرة - استأنفت يوم الأحد الرحلات الجوية الداخلية لنقل المسافرين من وإلى مطار محمد خيضر بولاية بسكرة بعد حوالي تسعة أشهر من التعليق بسبب تفشي فيروس كورونا وذلك ببرنامج يتضمن تنظيم 5 رحلات أسبوعيا، حسبما أفاد به لوأج المدير الولائي للنقل، محمد فاروق.

وحسب ذات المسؤول فإن هذه الرحلات المبرمجة من وإلى ولاية بسكرة هي عودة للعمل ببرنامج الاستقبال الاعتيادي للمسافرين ضمن قرار الاستئناف التدريجي للرحلات الداخلية بدءا من اليوم بعد تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية والداخلية منذ شهر مارس الفارط بسبب تفشي كوفيد -19 .

وفي ذات السياق أكد ذات المسؤول بأن "أول رحلة جوية يفتتح بها برنامج رحلات نقل المسافرين ببسكرة قادمة من الجزائر العاصمة على الساعة الواحدة زوالا وذلك على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية ستقوم في رحلة أخرى بنقل مسافرين آخرين باتجاه الجزائر العاصمة".

وأفاد السيد فاروق بأنه تم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بالتنسيق مع كل المصالح المعنية بالمطار للحد من تفشي جائحة كورونا والتشديد على ضرورة احترام البروتوكول الصحي الموصى به والتعامل الجدي مع أي حالات طارئة لتفادي أي تبعات غير مرغوب فيها.

وسيعرف مطار محمد خيضر بالتوازي مع استئناف الرحلات الجوية حركية وعودة للنشاط على مستوى المدرج وقاعة الانتظار حيث ينتظر أن يستأنف نشاط النقل الحضري من وإلى المطار، حسب ذات المسؤول الذي اكد بأنه سيتم التعامل مع هذه الحركية باتخاذ نفس التدابير الوقائية على أصحاب المركبات ومرافقيهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن استئناف الرحلات الذي يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا والهيئة الصحية يخص جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد وكمرحلة أولى 50 بالمائة من الرحلات بين مدن شمال البلاد.