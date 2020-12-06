استئناف الرحلات الداخلية بمطار وهران الدولي: فتح خط جوي جديد بين وهران والمشرية

وهران - تميزت عملية استئناف الرحلات الجوية الداخلية اليوم الأحد من مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" بفتح خط جوي جديد يربط بين وهران والمشرية تضمنه شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حسبما لوحظ.

وقد سجلت هذه الرحلة الأولى المبرمجة في اطار جدول يضم ما بين رحلتين إلى 3 رحلات في الأسبوع، ركوب 11 مسافرا الذين خضعوا لدى وصولهم إلى المطار لسلسة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمجرد دخولهم إلى المطار وإلى غاية ركوبهم الطائرة.

ويبرمج مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" اليوم الأحد 4 رحلات جوية داخلية أخرى وهي "وهران-الجزائر" و"وهران-تندوف" و"وهران-أدرار" و"وهران-الجزائر"، حسبما أوضحه مدير المطار بن شنين نجيب الله لوأج، مضيفا أن برنامج الرحلات الداخلية يصل أيضا لمعدل 5 رحلات يوميا مع الخطوط الجوية الجزائرية وشركة "الطاسيلي".

وأشار في ذات السياق إلى أنه تم بالموازاة مع استئناف الرحلات الجوية الداخلية فتح خط آخر يربط وهران والبيض بمعدل رحلة في الأسبوع (كل يوم أربعاء).

ومن جانبهم أعرب المسافرون الذين استجوبتهم "وأج" عن سعادتهم لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية ،مؤكدين على أهمية وضرورة احترام مختلف التدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وذكر السيد بن شنين في هذا الصدد أنه تحسبا لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية، اتخذت إدارة المطار مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد من بينها وضع 7 كاميرات حرارية بمطار وهران الدولي "أحمد بن بلة"، خصوصا عند بوابات الذهاب والوصول لقياس ومراقبة درجة الحرارة للمسافرين.

كما تم توفير أيضا الهلام الكحولي علاوة على إجبارية ارتداء القناع لكل من يدخل إلى المطار ووضع العلامات على الأرض مع تحديد مساحات التباعد الجسدي ما بين المسافرين وتكثيف الملصقات التي تتضمن توصيات التقيد بها على مستوى كل النقاط على غرار منطقة التفتيش ومكاتب التسجيل والذهاب والوصول وبوابات الصعود.

كما تم تقليص عدد الركاب داخل الحافلة وتقليص عدد المقاعد على مستوى المحطات وتركيب لوحات إشهارية وشاشات العرض بكل الأماكن فضلا عن إعلانات صوتية لتوعية المسافرين بأهمية الإجراءات الوقائية ضد كوفيد-19 إلى جانب تركيب زجاج ملون على مستوى مكاتب التسجيل وكذا برمجة عمليات تعقيم بعد كل رحلة، حسب مدير المطار.

للإشارة، فان الرحلات الجوية قد توقفت منذ حوالي تسعة أشهر بتاريخ 19 مارس المنصرم في إطار التدابير المتخذة لمكافحة انتشار جائحة كورونا المستجد.