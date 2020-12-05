تفكيك جمعيات اشرار مختصة في بيع المؤثرات العقلية بالشراقة و العناصر

الجزائر - قامت مختلف فرق الشرطة لأمن ولاية الجزائر العاصمة بعدة عمليات مكنتها من وضع حد لنشاط غير شرعي لجمعيات أشرار مختصة في المتاجرة بالمخدرات بالشراقة و العناصر، حسب ما اورده اليوم السبت بيان لمصالح الامن الوطني.

و تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية للشراقة من وضع حد لنشاط غير شرعي لجمعية أشرار مختصة ببيع المؤثرات العقلية على مستوى حي عمارة استغلت حظيرة تابعة لقاعة ألعاب أطفال من أجل تسهيل عملية البيع وعدم لفت الانتباه.

العملية جاءت على اثر ترصد وتحريات محكمة من قبل عناصر فرقة الشرطة القضائية، تم من خلالها تنظيم عملية ترصد لضبط المشتبه بهم في حالة تلبس، حيث تم مشاهدة نفس الأشخاص المعلن عنهم من خلال أوصافهم داخل مركبة سياحية، ليتم توقيفهم على الفور ، ضبط بداخل سلة مهملات كيس بلاستيكي تم إخفاؤه بإحكام يحتوي على 15 صفيحة بها 150 قرصا من المؤثرات العقلية كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ192800 دج من عائدات الترويج بتلك المؤثرات العقلية.

وفي موضوع متصل تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث العناصر لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي من وضع حد لنشاط غير شرعي لشخصين مشتبه بهما كان يحوزان مؤثرات عقلية لغرض الترويج،التخزين والبيع بطرق غير شرعية.

تعود حيثيات القضية إلى تلقي هذه المصالح معلومة مفادها قيام مشتبه به، بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق إخفائها في البيت.

وبناء على تحريات مصالح الشرطة، تم القيام بعملية مداهمة على مستوى حي العناصر، أين تم توقيف المشتبه به برفقة صديقه، هذا الأخير عند مشاهدته لعناصر الشرطة لاذ بالفرار وقام بابتلاع أقراص مهلوسة، قبل أن يتم توقيفهما وتحويلهما للمصلحة. استمرارا للتحريات، تم استصدار إذن بالتفتيش لمنزل المشتبه به الثاني، وبداخل غرفة نومه تم العثور على (16) قرصا من المؤثرات العقلية، علبة سجائر ومبلغ مالي قدره (1400) دج.

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و في اطار محاربة الجريمة تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن الشراقة من تفكيك جمعية إجرامية لغرض الإعداد لجناية السرقة.

قضية الحال جاءت على إثر تقدكم ضحية من أجل تقييد شكوى بخصوص تعرضها للسرقة من داخل مسكنها، لتباشر على إثرها التحريات الميدانية الأولية التي أسفرت عن مرتكبي الجريمة استعملوا قفازات من أجل طمس آثار عمليتهم الإجرامية، حيث أنه وباستغلال كل الطرق التقنية الممكنة تم الوقوف على قرائن تفيد التحقيق، بينت أن أحد المشتبه بهما قام باستغلال أخته التي تربطها علاقة صداقة مع بنت الضحية القاصر لجمع معلومات، يتم على إثرها رفقة شريكه إعداد خطتهما الإجرامية ومباشرة تنفيذها مستغلين خروج الضحية وابنتها القاصر من المنزل .

وفي نفس الصدد تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث العناصر لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي من وضع حد لنشاط غير شرعي لشخصين مشتبه بهما بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالكهرباء على مستوى حي قاريدي بالقبة.

العملية جاءت على إثر معلومة مفادها إقدام شخصين مشبوهين بسرقة الكوابل النحاسية بحي قاريدي بالقبة، لتتنقل عناصر الأمن المذكورة إلى عين المكان، أين تم تأكيد جرم سرقة كوابل نحاسية كهربائية.

التحريات أكدت أن المشتبه بهما غادرا المكان نحو محطة عين النعجة على متن سيارة أجرة، أين تم الترصد لهما وإيقافهما وضبط بحوزتهما كيسين بلاستيكيين بهما كمية معتبرة من الكوابل النحاسية.