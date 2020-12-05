تيزي وزو: وفاة عجوز مسنة اثر نشوب حريق بأحد المنازل ببلدية عين الزاوية

تيزي وزو - لقيت سيدة حتفها عند نشوب حريق بأحد المنازل ببلدية عين الزاوية على بعد 40 كلم جنوب تيزي وزو، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح البيان أن الضحية البالغة من العمر 92 سنة توفيت ظهيرة أمس الجمعة بعدما حاصرتها ألسنة النيران بمنزل في قرية ايغندوسن ببلدية عين الزاوية (دائرة ذراع الميزان).

وتم ايداع جثمان الفقيدة بمصلحة حفظ الجثث لمستشفى ذراع الميزان من قبل عناصر وحدة الحماية المدنية لذات الدائرة.

خلال تدخلها تمكنت عناصر الحماية المدنية من انقاذ رجل يبلغ من العمر 56 وسيدتان تبلغان على التوالي 53 و 30 سنة و اجلائهم إلى مستشفى بوغني.

وحسب البيان لم يتم بعد تحديد سبب هذ الحريق الذي أتى على كل ما كان في المنزل من ملابس و أفرشة و أدوات كرهومنزلية.