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المسيلة : المجاهد أحمد زرواق في ذمة الله

  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 14:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

المسيلة -  توفي اليوم السبت بعاصمة الحضنة المجاهد والأمين الولائي السابق للمنظمة الوطنية للمجاهدين بالمسيلة، أحمد زرواق، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما علم من عائلة الفقيد.

وقد ولد الراحل بمنطقة الحملات ببلدية مسيف (المسيلة) سنة  1935 والتحق بجيش التحرير الوطني  في أواخر عام 1955 بجبل محارقة بالولاية التاريخية الأولى (أوراس النمامشة) قبيل استحداث الولاية السادسة (الصحراء) بعد مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956.

كما تقلد رتبة ضابط أول في جيش التحرير الوطني بالولاية السادسة التاريخية وشارك في معركة محارقة الأولى في نوفمبر 1956 ثم في معركة المحارقة الثانية في نوفمبر 1957 و واصل الكفاح بخوضه معركة البرقوق بقيادة العقيد سي الحواس أواخر 1957.

وتقلد الفقيد منصب الأمين الولائي للمنظمة الولائية للمجاهدين لولاية المسيلة قبل إعفائه لأسباب صحية ثم عضوا بمجلس الأمة العام 1997 .

كما يشهد له بالدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمجاهدين و ذوي الحقوق.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى مساء اليوم السبت بمقبرة العزلة بعاصمة الحضنة بعد صلاة العصر.

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المسيلة : المجاهد أحمد زرواق في ذمة الله
  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 14:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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