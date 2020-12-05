وهران : اختلال في التكفل بحالات السيدا على وقع أزمة كوفيد-19

وهران - يشهد التكفل بمرضى السيدا بولاية وهران اضطرابات عدة نتجت عن الأزمة الصحية للكوفيد19 ، حيث يتحدث الأخصائيون في المجال عن الكثير من الاختلالات، كما يخشون من تفاقم عدد الحالات في السنوات القادمة.

واستقبلت البروفيسور نجاة موفق، رئيسة المركز المرجعي الجهوي للتكفل بمرضى السيدا، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران "الدكتور بن زرجب"، صحفية وأج، بابتسامة عريضة. ابتسامة تكاد تحجب صعوبة المهمة التي تأخذها هذه الطبيبة المختصة في الأمراض المعدية، حيث يتوجب عليها إيجاد معادلة تمكنها من الاستمرار بالتكفل بمرضى السيدا في زمن كورونا.

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وقد تم تحويل مصلحة الأمراض المعدية (التي تأوي المركز المرجعي الجهوي للتكفل بمرضى السيدا) في أبريل الماضي إلى وحدة للتكفل بالكوفيد19، إلى غاية سبتمبر الماضي. و قد تجندت البروفيسور موفق وطاقمها الطبي لمجابهة الجائحة منذ بدايتها باعتبارها على رأس المصلحة الوحيدة المختصة في الأمراض المعدية بولاية وهران.

وأبرزت البروفيسور موفق أن تحويل مصلحة الأمراض المعدية إلى وحدة للكوفيد ادى الى استحالة استقبال حالات السيدا التي تستلزم المكوث في المستشفى، وأضافت أنها وطاقمها الطبي كانوا يجتهدون لإيجاد أسرة استشفاء لهم، بمستشفيات في الولايات الأخرى، أو بمصالح أخرى بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران، على غرار مصلحة أمراض الرئة ومصلحة الإنعاش.

وحسب السيدة أحلام عزي رئيسة جمعية "حلم العيش إيجابيا" لمساعدة الأشخاص المصابين بالسيدا فان "المصابين بهذا الداء وجدوا أنفسهم كالأيتام", في خضم هذه الأزمة التي انشغل فيها الجميع بوباء كورونا، حيث يتجند أعضاء هذه الجمعية لمساعدة هذه الفئة من المرضى.

--- المخاوف من الإصابة بكورونا---

رغم أن مصلحة الأمراض المعدية لم تكن تستقبل حالات الاستشفاء إلى غاية سبتمبر الماضي، غير أن إمكانية إجراء فحوصات لمرضى السيدا كانت متوفرة، إضافة إلى استمرار المصلحة في توزيع الأدوية للأشخاص الذين تتابع حالتهم الصحية, غير أن المشكل في الاستمرار في العلاج كان يكمن في تخوف مرضى السيدا من الإصابة بالكوفيد, إذا ما قدموا إلى المستشفى، خاصة و أن مشاكلهم المناعية تزيد من هشاشتهم أمام مخاطر العدوى بهذا الفيروس المستجد المتفشي في العالم.

ورغم توفر إمكانية الفحص والمتابعة إلا أن المرضى كانوا يترددون في الحضور خشية الإصابة بالكوفيد19، حسب البروفيسور موفق التي أبرزت أن ''الأزمة الصحية عزلت الكثير من مرضى السيدا".

وأضافت ذات المسؤولة أنه من بين 2.300 مريض (من مختلف ولايات الغرب والجنوب الغربي) الذين تتابع مصلحتها حالتهم، يوجد 150 مريض انقطعت تماما أخبارهم، حيث لم يأتوا لا للفحص الروتيني ولا لأخذ أدويتهم. وتأسفت البروفيسور موفق لهذه الحالة خاصة وأن البعض من المتغيبين كانوا قد حققوا نتائج جيدة في العلاج، اذ تم احتواء الفيروس الذي كانوا يشتكون منه.

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وأبرزت هذه الأخصائية أن توقيف العلاج قد يؤدي إلى انتكاس حالتهم الصحية والعودة إلى حالتهم المعدية. وحتى بعد اعادة فتح مصلحة الأمراض المعدية، مع إبقاءها على خمس أسرة فقط والخاصة بالحالات المستعصية للكوفيد، لا يزال مرضى السيدا مترددين في القدوم إليها.

وتؤكد البروفيسور موفق أن مصلحتها لم تسجل أي حالة وفاة بالكوفيد للمصابين بالسيدا. وتفيد , بدورها رئيسة جمعية "حلم العيش إيجابيا" أن عدة أشخاص حاملين للسيدا تتعامل معهم في نطاق عملها الجمعوي، أصيبوا بالكوفيد دون أن يشكل ذلك خطورة على حياتهم. و رغم أن البروفيسور موفق لاحظت نفس الشيء غير أنها تفضل عدم التسرع في الحكم في ظل عدم وجود دراسات دقيقة لحد الآن حول هذا الإشكال.

ويقوم متطوعو ذات الجمعية منذ بداية الجائحة بإيصال الأدوية إلى غاية مقر سكنى مرضى السيدا حيث تقول السيدة عزي أنها تتلقى نداءات من مختلف ولايات الغرب على غرار تيارت ومعسكر وغليزان، ومن الجنوب الغربي للوطن على غرار البيض والنعامة.

وتتأسف السيدة عزي عن عدم إمكانية الوصول إلى جميع المرضى، خاصة أولئك الذين لا يتقنون استعمال مواقع التواصل الاجتماعي التي تبقى في مثل هذا الظرف الصحي وسيلة الاتصال الأكثر استعمالا من قبل الجمعيات. وتضيف أن بعض المرضى لا يحسنون القراءة ولا الكتابة, ما يصعب من مهمة التواصل معهم والوصول إليهم.

--- مخاطر ما بعد الجائحة---

وقد ساهمت مديرية الصحة والسكان المحلية في مساعدة مرضى السيدا من خلال إصدار تراخيص خاصة للجمعيات التي تقوم بتوصيل الأدوية. وبشأن ذلك يقول المسؤول عن الاتصال بهذه المديرية السيد يوسف بوخاري أنها (المديرية) حاولت تسهيل المهمة أمام هذه الجمعيات خاصة في فترة حضر التنقل بين الولايات.

وبالرغم من أن الجهود كلها ركزت على التكفل بالمرضى،غير أن الفحص المبكر للحالات الجديدة ركن جانبا، حيث لم تنظم حملة واحدة منذ بداية الجائحة، بينما كانت تنظم الحملات قبل ذلك على مدار السنة.

وتظهر نتيجة قلة الفحص المبكر جلية، حيث لم تحصي مصلحة الأمراض المعدية للمركز الاستشفائي الجامعي بوهران سوى 245 حالة جديدة (تشمل ولايات الغرب والجنوب الغربي) منذ بداية 2020 ، فيما أحصي في نفس الفترة من السنة الماضية 530 حالة جديدة, حسب البروفيسور موفق.

وما زاد الطين بلة -تواصل البروفيسور- تلك الاضطرابات التي عرفتها الخدمات الصحية المختلفة، حيث تم تأجيل جميع العلاجات والعمليات غير المستعجلة ما أدى إلى نقص التحاليل الدموية (على غرار تلك التحاليل التي تتم قبل الخضوع إلى العمليات الجراحية)، والتي تظهر فيها - في بعض الحالات- جزء من حالات السيدا, حسب نفس المختصة التي أفادت أن عدد الإصابات سيظهر بشكل متفاقم بعد نهاية الجائحة.