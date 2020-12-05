قسنطينة : حريق في أنبوب غاز بسركينة

قسنطينة - اندلع مساء يوم الجمعة حريق في أنبوب رئيسي للغاز بحي سركينة بأعالي قسنطينة متسببا في حالة هلع بين السكان و انقطاع التموين بالغاز بالنسبة لعديد العائلات حسب ما علم من الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز بقسنطينة.

و في تصريح لوأج أوضحت المكلفة بالاتصال بالشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز-قسنطينة السيدة وهيبة تخريست بأن الحريق اندلع في أعقاب عملية اعتداء على المنشأة (الأنبوبال رئيسي) من طرف أحد الأشخاص الذي كان يقوم بأشغال حفر دون الحصول مسبقا على ترخيص من مصالح الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز-قسنطينة مضيفة بأنه "لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية".

و أردفت ذات المتحدثة بأن الحريق تسبب في انقطاع التموين بالغاز بحي سركينة.

و يعمل عناصر الحماية المدنية على محاصرة الحريق فيما قامت الفرق التقنية التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز المتواجدة بعين المكان بقطع التموين بالطاقة في انتظار التحكم في ألسنة اللهب حسب ما تم إيضاحه.

و حسب المعاينة الأولية للمصالح التقنية للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز فقد تدهور الأنبوب الرئيسي للغاز بشكل كلي و تبذل جهود من أجل احتواء الوضع "في أقرب الآجال".

و سجلت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز بقسنطينة منذ يناير و إلى غاية نوفمبر المنصرمين ما مجموعه 270 اعتداء على منشآت غازية على وجه الخصوص حسب السيدة تخريست التي أوضحت بأن هذه الاعتداءات التي وقعت أغلبها ببلدية الخروب و المقاطعة الإدارية علي منجلي ارتكبتها مؤسسات عمومية و خاصة.