Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

باتنة: إكتشاف نقيشة ليبية قديمة بموقع قرقور بسريانة

  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 15:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 29 مرات
باتنة: إكتشاف نقيشة ليبية قديمة بموقع قرقور بسريانة فيسبووك: مديرية الثقافة لولاية باتنة

باتنة - إكتشفت حديثا نقيشة ليبية قديمة بالموقع الأثري المسمى قرقور ببلدية سريانة، بولاية باتنة، حسب ما أكده لوأج يوم الجمعة مدير الثقافة والفنون، عمر كبور.

وأوضح ذات المسؤول الذي هو أيضا باحث أكاديمي ومختص في علم الآثار بأن أهمية هذه النقيشة التي تم العثور عليها صدفة في 25 نوفمبر المنصرم تكمن في أنها تبرز احتمال "وجود موقع أثري هام بمنطقة سريانة يعود لفترة ما قبل التواجد الروماني بالجهة لاسيما وأنها النقيشة الثانية من نوعها التي وجدت في نفس الموقع ".

كما تبرز هذه الكتابة، يضيف كبور، احتمال تأكيد ما يقوله المختصون في علم الآثار منذ سنوات بأنه "ليست كل المواقع الأثرية الموجودة بالجهة رومانية، و تدل على أبعد من ذلك بأن سكان هذا الموقع وصلوا على مر العصور إلى قمة الحضارة وهي الكتابة ".

وأكد ذات المسؤول بأنه بالنظر لأهمية النقيشة اتخذت تدابير استعجالية لحمايتها حيث تم نقلها إلى مديرية الثقافة والفنون بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تتواجد النقيشة الأولى التي يعود تاريخ العثور عليها في نفس الموقع إلى سنة 2018 محفوظة حاليا بمتحف مدينة تيمقاد.

و رجح  من جهته رئيس مصلحة التراث الثقافي لمديرية الثقافة والفنون بباتنة عبد القادر بيطام أن "تكون النقيشة التي تم العثور عليها حديثا بموقع قرقور عبارة عن شاهد قبر".

وأضاف بأنها "تحتوي على 3 أسطر للأبجدية الليبية القديمة التي كانت منتشرة في مقاطعات شمال إفريقيا حيث يتكون السطر الأول من 5 أحرف و الثاني من 7 أحرف فيما تعرض السطر الثالث للإتلاف نتيجة عوامل بشرية وطبيعية"، مبينا بأن هذه الكتابة "منقوشة في مجملها على حجر كلسي بطول 1،41 متر وعرض 54 سم فيما يبلغ سمكه 24 سم".

آخر تعديل على الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 16:14
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

باتنة: إكتشاف نقيشة ليبية قديمة بموقع قرقور بسريانة
  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 15:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 29 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.04

رابطة أبطال إفريقيا: "الكاف" ستدرس حالة غياب بوفالو دي بورغو ضد مولودية الجزائر

20.12.04

مشروع إنجاز مسالك للدراجات بالجزائر العاصمة في الآفق

20.12.04

الأغواط تستعيد الذكرى 168 لإحدى المجازر الرهيبة لقوات الاحتلال الفرنسية في حق الجزائريين

20.12.04

باتنة: إكتشاف نقيشة ليبية قديمة بموقع قرقور بسريانة

20.12.04

الرابطة المحترفة الأولى: اكتشاف 8 حالات إيجابية لفيروس كورونا

20.12.04

أم البواقي: حجز أجهزة حساسة تستعمل في نشاط بث تلفزي دون رخصة بعين البيضاء

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.02

أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين

20.12.02

التعرف على هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية المنفذة بجيجل

20.12.02

رئيس مجلس الأمن: "خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير مصيره أكثر من اللازم"

20.12.02

الجزائر تسجل "ببالغ الاسف" تجدد بؤر التوتر المسلح في القارة الافريقية