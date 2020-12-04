أم البواقي: حجز أجهزة حساسة تستعمل في نشاط بث تلفزي دون رخصة بعين البيضاء

أم البواقي- تمكن عناصر الشرطة العامة بالتنسيق مع الأمن الحضري الثاني بعين البيضاء بأمن ولاية أم البواقي من حجز أجهزة حساسة تستعمل في نشاط بث تلفزي دون رخصة و توقيف شخصين متورطين في القضية حسب ما علم يوم الجمعة من خلية الاتصال و العلاقات العامة بذات السلك النظامي.

و أوضح ذات المصدر بأنه تم تجسيد هذه العملية إثر تحصيل عناصر الأمن لمعلومات مفادها قيام أشخاص مجهولين بإنشاء مركز خاص بالبث التلفزي بمدينة عين البيضاء حيث يقومون ببث أرضي لقنوات مشفرة ذات طابع رياضي و ثقافي و غيرها وفق تردد معين و على أي قمر صناعي مقابل مبالغ مالية.

و بعد تكثيف الأبحاث و التحريات تم التمكن من تحديد مركز هذا البث المتمثل في سطح علوي لسكن تم استغلاله لنصب عدة هوائيات منها المستقبلة ومنها المرسلة للترددات كما تم تحديد هوية مالك هذا العقار بالإضافة إلى تحديد مكان المحل التجاري المستغل لتسويق البطاقات الإلكترونية الخاصة بهذا البث وهوية صاحبه وفقا لذات المصدر.

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و أضاف بأنه بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش المسكن و المحل التجاري حيث ضبطت بداخلهما تجهيزات إلكترونية متطورة تستعمل في البث الأرضي على غرار هوائي إلكتروني كبير الحجم و هوائيات مقعرة لاقطة و أجهزة إلكترونية لفك تشفير القنوات بالإضافة إلى أجهزة استقبال القنوات و بطاقات إلكترونية خاصة بأجهزة استقبال القنوات.

و قد أنجز للمشتبه فيهما ملف جزائي عن قضية "حيازة أجهزة حساسة ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب و المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و ممارسة نشاط بث تلفزي دون رخصة" قدما بموجبه أمام النيابة المحلية بعين البيضاء مثلما تمت الإشارة إليه.