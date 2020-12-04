الإطاحة بشبكة إجرامية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لإبرام صفقات بيع وهمية

وأوضح نفس المصدر أن مصالح الامن "تمكنت في ظرف وجيز من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم, فيما لاتزال الابحاث قائمة لتوقيف المشتبه فيه الرابع وذلك عقب استغلال الفيديو الذي سجله الضحية لحظة فرار المشتبه فيهم الذين كانوا على متن سيارة سياحية ببلدية القبة مكان وقوع الاعتداء".
وتعود أطوار القضية --حسب البيان-- "عقب نشر أفراد المجموعة لإعلان عن بيع مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 2500 أورو عبر منصة الفيسبوك ليتواصل معهم مواطن من البويرة بغرض شراء المبلغ المالي. وبعد الاتفاق معه, تم استدراجه إلى حي بن عمر بالقبة وسلبه مبلغ مالي قدره 70 مليون سنتيم تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض".
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وفي ذات الصدد, تمكنت ذات المصالح من "استرجاع مبلغ مالي قدره 49 مليون سنتيم مع ضبط الأسلحة البيضاء والهواتف النقالة المستعملة في الاعتداء إلى جانب المؤثرات العقلية وحجز مركبتين سياحيتين ".
وعقب استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها, تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة وإيداعهم الحبس المؤقت.