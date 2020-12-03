ولاية الجزائر: القضاء "قريبا"على مشكل الكثافة المرورية بفضل تجسيد مشاريع كبرى

الجزائر - سيتم "قريبا" القضاء على مشكل الكثافة المرورية بولاية الجزائر و ذلك بفضل إنجاز عدة مشاريع كبرى ستعمل على تسهيل الحركة المرورية بالعاصمة، حسبما اكده اليوم الخميس بالعاصمة وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي.

و قال السيد شيعلي خلال رده عن سؤال شفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمدشريفي عن حركة مجتمع السلم، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين،حول اعادة تأهيل الطرق البلدية و الولائية بالعاصمة للقضاء على الضغط المروري،ان التأخر في انجاز هذه المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل بعض الطرقات او تحويلها إلى طرق مزدوجة راجع لعدة أسباب يأتي على رأسها ورشات المشاريعالسكنية الكبرى بالعاصمة.

و يوجد من بين الأسباب التي أدت إلى تعطل مشاريع إنجاز الطرقات أو اعادةتأهيلها بالعاصمة "تلك الاجراءات المتخذة لنزع الملكية للمنفعة العامة و كذاعدم كفاية الغلاف المالي المخصص لبعض المشاريع و ذلك بسبب الضائقة الماليةالتي تمر بها البلاد"، يوضح الوزير.

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و ذكر، على سبيل المثال، أن تعطل مشروع اعادة تأهيل الطريق الرابط ما بينأولاد فايت و السويدانية و البلاطو كان بسبب الورشات الكبرى للمشاريع السكنيةمضيفا أنه تم التكفل بهذا الطريق مؤقتا في انتظار استكمال المشاريع السكنية.و أضاف أن مشروع الطريق الجديد الرابط ما بين بئر خادم و خرايسية و الدويرة و زرالدة الذي بلغت نسبة أشغاله 45 بالمائة قد تعطل بدوره بسبب اجراءات نزع الملكية .

و ردا عن سؤال متعلق بتعزيز و حماية الشاطئ البحري للطريق الساحلي "سطورة" بولاية سكيكدة، الذي طرحه النائب عن الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء، صالح زويتن، دعا السيد شيعلي ولاية سكيكدة لكي تجعل من مشروع إعادة تأهيل الطريق الساحلي "سطورة" من أولى أولوياتها.

و قال الوزير في هذا الاطار، ان هذا الطريق يعد حاجزا هاما و واقيا من الهيجان البحري و هو معرض لخطر التآكل لاسيما في جزئه المنخفض على مسافة 400 متر.

و أوضح أنه تم تجديد الدراسة المتعلقة بهذا المشروع التي انتهت سنة 2012بتحديد تكلفة قدرها 5ر4 مليار دج.

و ردا عن سؤال متعلق برفع التجميد عن مشاريع الطرق المزدوجة بولاية الأغواط وكذا مشروع السكة الحديدية الرابطة ما بين الجلفة و البيض مرورا بأفلو، طرحه النائب عن كتلة الأحرار، أحمد صليعة ، قال الوزير أن هذه المشاريع تعطلت بسبب الظروف المالية التي تمر بها البلاد.

و قال بخصوص مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 23 الذي يعبر ولاية الأغواط على مسافة 155 كلم أنه تم الانتهاء من الدراسة المتعلقة به في انتظار توفر الغلاف المالي.

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فيما اوضح بخصوص مشروع ازدواجية الطريق رقم 47 الذي يربط مابين افلو و البيض وصولا لولاية النعامة أنه سيتم التكفل به ريثما تتحسن الظروفالمالية للبلاد.

و أضاف حول مشروع السكة الحديدية الرابطة ما بين الجلفة و البيض مرورا بأفلو أن الدراسات لاتزال جارية بخصوص هذا المشروع لاختيار المسلك الأمثل حيث أن الأول يمتد على مسافة 247 كلم فيما يمتد الثاني على مسافة 233 كلم.