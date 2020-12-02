مطار وهران الدولي: وضع كاميرات حرارية

وهران - تم وضع كاميرات حرارية بمطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" تحسبا لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية، اعتبارا من الأحد القادم، حسبما أفاد بذلك اليوم الأربعاء مدير المطار.

وأوضح السيد بن شنين نجيب الله لوأج أنه تم وضع 7 كاميرات حرارية بمطار وهران الدولي "أحمد بن بلة"، خصوصا عند بوابات الذهاب والوصول لقياس ومراقبة درجة الحرارة للمسافرين.

كما تم اتخاذ على مستوى نفس المطار سلسة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بينها توفير الهلام الكحولي وإجبارية ارتداء القناع لكل من يدخل إلى المطار ووضع العلامات على الأرض مع تحديد مساحات التباعد الجسدي ما بين المسافرين وتكثيف الملصقات التي تتضمن توصيات التقيد بها على مستوى كل النقاط على غرار منطقة التفتيش ومكاتب التسجيل والذهاب والوصول وبوابات الصعود، كما أشير إليه.

كما تم تقليص عدد الركاب داخل الحافلة وتقليص عدد المقاعد على مستوى المحطات وتركيب لوحات إشهارية وشاشات العرض بكل الأماكن فضلا عن إعلانات صوتية لتوعية المسافرين بأهمية الإجراءات الوقائية ضد كوفيد-19 إلى جانب تركيب زجاج ملون على مستوى مكاتب التسجيل وكذا برمجة عمليات تعقيم بعد كل رحلة، يضيف مدير المطار.