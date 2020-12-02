الهزة الأرضية بسكيكدة: تكفل نفسي ب  34 حالة

سكيكدة - تكفلت نفسيا مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن لسكيكدة عقب زلزال 22 نوفمبر المنقضي الذي ضرب الولاية ب 34 حالة من مختلف الأعمار، حسب ما علم اليوم الأربعاء من المسؤولة المحلية عن القطاع، سامية جلاب .

وأوضحت السيدة جلاب لوأج أن الحالات الـ 34 كان يعاني أصحابها من اضطرابات و آثار للهلع و الذعر من الصدمة الأولى إثر وقوع الهزة الأرضية فجر يوم الأحد 22 نوفمبر المنصرم و التي كانت شدتها 5،2 درجة بمقياس ريشتر تلتها حالات للهلع و الترقب جراء الهزات الارتدادية و التي بلغت 4 هزات .

وصرحت المتحدثة في هذا السياق أن فريقا مكونا من أطباء نفسانيين و مساعدين اجتماعيين و كذا أطباء عامين و رؤساء مصالح تابعين لمديرية النشاط الاجتماعي قد تكفلوا بكل هذه الحالات من الجانب النفسي و الصحي، لافتة إلى أن أغلبهم من ذوي الأمراض المزمنة على غرار مرضى السكري و القلب بالإضافة إلى أطفال و مراهقين .

وأشارت السيدة جلاب كذلك إلى أنه قد تم التكفل بهؤلاء الأشخاص عقب التحقيقات الميدانية التي قامت بها الخلايا الجوارية التابعة لمديرية القطاع التي تم إرسالها إلى المناطق المتضررة جراء الهزة الأرضية و عددها 6 خلايا جوارية مكونة من أطباء نفسانين و مختصين اجتماعين للوقوف على الوضع النفسي للمواطنين المتضررين بفعل هذا الزلزال ببلديتي الحروش و عين بوزيان على الخصوص .

للتذكير، فقد وقعت هزة أرضية بشدة 5،2 درجة بمقياس ريشتر يوم 22 نوفمبر على الساعة الرابعة و53 دقيقة بولاية سكيكدة، حسب ما أعلن عنه وقتها مركز الأبحاث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء في بيان له.

وأوضح نفس البيان بأن مركز الهزة حدد على بعد 12 كلم جنوب غرب الحروش كما تم تسجيل 4 هزات ارتدادية خلال الأيام التي تلتها.