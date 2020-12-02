غاز: رصد 143 حالة تعدي على قنوات التوزيع ما بين يناير وأكتوبر 2020 بالعاصمة

الجزائر - رصدت المصالح التقنية لاستغلال القنوات الغازية لمديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد التابعة لناحية التوزيع للجزائر العاصمة ما بين شهري يناير و أكتوبر من العام الجاري 143 حالة تعدي على قنوات توزيع الغاز ، حسبما افاد به اليوم الاربعاء بيان لذات المديرية.

و حسب هذا المصدر، فان هده التعديات كانت سببا في 77ر67 بالمائة في الانقطاعات في التيار الكهربائي الخارجة عن نطاق المديرية و التي تم تسجيلها خلال الفترة المذكورة "بسبب تكرار عمليات التعدي على المنشآت أثناء عمليات الحفر والبناء فوق مواضع المنشآت الغازية أو حتى تشييد المساكن فوق مسارات مخصصة للقنوات الغازية دون ادني احترام لمسافات محيط الحماية أو الرجوع إلى الجهات المختصة .

وأوضح ذات المصدر أن "هذه السلوكيات لا تؤدي فقط إلى انقطاعات في التزويد بالغاز الطبيعي بل في غالب الأحيان إلى حوادث مميتة يذهب ضحيتها أشخاص وعائلات بأكملها".

كما أشار ذات البيان ان حالات التعدي على قنوات التزويد بالغاز "علاوة على أنها تتسبب في خسائر معتبرة و تتطلب مدة إصلاح فهي أحد أهم العوامل المؤثرة في حوادث التسربات وانقطاع تموين الزبائن".

كما ذكرت مديرية التوزيع انها "قد أدت هذه الحوادث المختلفة والتعدي على المنشآت الغازية إلى التسبب في تسجيل خسائر مادية معتبرة للمديرية، تتعلق بنفقات استبدال ما تضرر من هذه التعديات التي تـكون في غالب الأحيان من طرف شركات خاصة وأخرى عمومية ".

و إضافة إلى طول المدة الزمنية التي تستغرقه هذه الاعطاب من اجل إصلاحها وإعادة تزويد الزبائن، مع احترام كل القواعد الأمنية والتقنية المعمول بها من طرف أعوان مختصين ومؤهلين لفعل ذلك ،قالت المديرية أن التدابير الأمنية مهمة وصارمة في مثل هده التدخلات في إصلاح الأضرار وغيرها، بالنظر إلى ما يمكن أن تتسبب فيه حوادث الغاز من خسائر مادية جسيمة في حالة الانفجارات المنجرة عن التسربات نتيجة للتوصيلات الداخلية غير المطابقة للشروط التقنية بالرغم من الحملات التحسيسية التي باشرتها المديرية بشكل مكثف ومتواصل".

وعليه فان مديرية توزيع بلوزداد "تدعوا زبائنها الكرام وجميع المؤسسات العمومية او الخواص للتحلي بروح المسؤولية والحس المدني" حفاظا على الأرواح والمنشآت ان يقوموا بالتبليغ عن أي عملية حفر قبل البدء فيها أو تسربات غازية حتى تتمكن المصالح التقنية المختصة من التدخل بشكل سريع وذلك عن طريق الاتصال بالرقم 3303 أو التقرب إلى المديريات أو الوكالات التجارية التابعة لناحية توزيع الجزائر.