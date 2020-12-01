تيزي وزو: عمال مؤسسة "أنيام" يرفضون قرار التوقف التقني عن النشاط

تيزي وزو - نظم عمال بالمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "أنيام" بتيزي وزو، اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية ضد قرار التوقف التقني عن النشاط الذي أعلنته إدارة مؤسستهم، حسبما لوحظ.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من المنطقة الصناعية لواد عيسي إلى المخرج الجنوبي الشرقي للمدينة وصولا إلى مقر الولاية، حيث عبر المحتجون عن رفضهم لهذا القرار، وحملوا مسيرو المؤسسة مسؤولية الوضعية التي آلت إليها الأوضاع.

للإشارة، أعلنت إدارة المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "أنيام" بتيزي وزو، أمس الاثنين، عن توقف تقني عن النشاط لمدة شهر كامل (من 1 إلى غاية 31 ديسمبر) لأسباب متعلقة بمشاكل مالية ونفاذ مخزون المواد الأولية بها، ما أدى إلى توقفها عن الإنتاج.

ويرافق هذا التوقف التقني عن النشاط ترتيبات مالية بنسبة 80 بالمائة من أجور العمال الذين سيحتفظون برواتبهم القاعدية إضافة إلى منحة التجربة المهنية موازاة مع الحفاظ على المنح ذات الطابع العائلي على غرار المنحة من اجل الراتب الوحيد.

وأكد احد ممثلي العمال مولود ولد حاج ، في تصريح ل/وأج أنه "لم يتم إشراك الشريك الاجتماعي في هذا القرار"، ما يعد، حسبه، "خرقا لأحكام الاتفاقية الجماعية للمؤسسة، ويكرس إخفاق الإدارة الحالية في تصحيح وضع المؤسسة".

وأضاف بالقول أنها "المرة الثانية التي تتبنى فيه المؤسسة حل التوقف التقني عن النشاط في ظرف سنة واحدة، في الوقت الذي استفادت فيه من إعانة من الدولة".

ومن جهته، أبرز الرئيس المدير العام لمؤسسة "انيام" جيلالي موازر ل/وأج أن "المؤسسة لا تتوفر على شريك اجتماعي بفعل انقضاء عهدة كل من الفرع النقابي ومجلس المشاركة"، وهو ما يسمح لمؤسسة "انيام"، بناء على أحكام الاتفاقية الجماعية، "باتخاذ مثل هكذا قرار"، يقول السيد موازر.

كما أفاد ذات المسؤول بوجوده في زيارة للمنتج "كوندور" في مجال الكهرومنزلي ببرج بوعريريج، من اجل "النظر في إمكانية للتعاقد آو لتحالف استراتيجي يمكننا من بلوغ نسبة الإدماج التي يتطلبها التنظيم الجديد".

وبدوره، ذكر مدير الصناعة والمناجم بالولاية حميطوش مولا، انه تم استقبال العمال المحتجون من طرف الوالي محمود جامع، الذي استمع لانشغالاتهم وتعهد بالنظر فيها مع رفع انشغالهم لمجموعة "ايليك الجزاير" التي تنتمي إليها المؤسسة ، ووزارة الصناعة.