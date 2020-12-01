باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

باتنة - تمكن مصوران لمناظر طبيعية منذ أيام من ملاحظة وتصوير لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة" وهو عصفور مهاجر صغير ونادر قادم من جزر البحر الأبيض المتوسط وذلك بأعالي جبل متليلي (60 كلم جنوب مدينة باتنة)، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مجموعة هواة التصوير "نات أوراس" المختصة في الحفاظ على الحيوانات والنباتات بمنطقة الأوراس.

وقد تم تأكيد بعد ذلك ملاحظة هذا الطائر، التي قام بها كل من مصوري المناظر الطبيعية، توفيق الموفق والعلمي بن مختار من طرف حوالي 15 مصور مناظر طبيعية من الوطن الذين سارعوا نحو شجيرات العرعار الفينيقي بأعالي هذا الجبل على علو 1495 مترا بالأطلس الصحراوي و ذلك فور الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ملاحظة هذا العصفور، حسب ما أشار إليه ذات المصدر.

وحسب المختص في علم الأحياء والطيور بجامعة الشاذلي بن جديد بولاية الطارف، صالح تلايلية، الذي كان من السباقين الذين انتقلوا الى المكان، فإن "هذه الملاحظة تستحق تحية كبيرة لكل من المصورين العلمي بن مختار وتوفيق الموفق لمجهوداتهما الاستقصائية".

وأكد ذات المتحدث على ضرورة " توسيع نطاق الملاحظة لتشمل كل المنطقة ولكن بحذر وصبر شديدين".

من جهتهن، اعتبر مراد حرز الله، أحد أقدم مصوري المناظر الطبيعية بالجزائر والذي انتقل بدوره من ولاية برج بوعريريج إلى باتنة، هذا الطائر "تحفة فنية"، مشيرا إلى أنه ظل يبحث عن هذا الصنف من الطيور منذ 5 سنوات.

ويعد طائر "دخلة مرمرة " بشكل عام طائرا مستقرا بجزر البحر الأبيض المتوسط، غير أن البعض يهاجر نحو الجنوب خلال فصل الشتاء وتحديدا بشمال أفريقيا لاسيما على طول الساحل.

و يتميز بحلقة مدارية و حدقة عين حمراء كما يتغذى من الحشرات، بحيث يملك جسما صغيرا لا يتجاوز 12 سنتيمترا و أجنحة قصيرة و ذيل طويل نسبيا، حسب ما يوضحه المختصون في علم الطيور .

وحسب المصور العلمي بن مختار، فإن الملاحظة "الاستثنائية" لهذا الطائر التي جرت خلال خرجة روتينية لملاحظة و رصد الطيور المهاجرة خلال هذه الفترة الخريفية، كانت محل الصدفة و أن أول صورة التقطت له كانت من طرف المصور، توفيق الموفق .

وقال السيد بن مختار : " نعتقد بأننا قد تمكنا من ملاحظة أربعة (4) طيور من هذا الصنف النادر من بينهم طائر بالغ وآخرين غير ناضجين"، مشيرا إلى أن هذه الملاحظة تتطلب مراقبة لاسيما خلال فترة التكاثر في فصل الربيع.