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القضاء على إرهابي ثالث بولاية جيجل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 17:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات
القضاء على إرهابي ثالث بولاية جيجل

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم الثلاثاء بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بولاية جيجل، من القضاء على إرهابي ثالث واسترجاع كمية من الاسلحة والذخيرة حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وتبعا لعملية البحث والتمشيط بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم 01 ديسمبر 2020، على إرهابي (01) آخر لترتفع بذلك حصيلة هذه العملية إلى القضاء على ثلاثة (03) إرهابيين واسترجاع ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وخمسة (05) مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلة (01) يدوية وكميات معتبرة من الذخيرة ولوحة (01) لتوليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 12 حقيبة ظهر وسبعة (07) أجهزة اتصال وألبسة وأدوية وأغراض أخرى".

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وخلص البيان الى أن هذه العملية المتواصلة "تأتي لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين عبر كافة ربوع الوطن لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".

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القضاء على إرهابي ثالث بولاية جيجل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 17:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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