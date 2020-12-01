سكيكدة : قافلة تضامنية لفائدة العائلات المعوزة بمناطق الظل المتضررة جراء الهزة الأرضية

سكيكدة - انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية سكيكدة قافلة تضامنية محملة بمختلف المساعدات موجهة لفائدة العائلات المعوزة بمناطق الظل وكذا المتضررة جراء الهزة الأرضية، التي ضربت الولاية بداية الأسبوع المنصرم.

وقد أشرف على إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة والي سكيكدة، عبد القادر بن سعيد، من مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بمنطقة حمروش حمودي بحضور السلطات الولائية وكذا مختلف الفاعلين.

وصرح السيد بن سعيد على هامش إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة بأنها محملة بما يعادل 1900 قفة تضم مختلف المواد الغذائية الأساسية وكذا أفرشة وأغطية وذلك لفائدة عائلات على مستوى 16 بلدية عبر تراب ولاية سكيكدة.

وأضاف السيد بن سعيد بأن القوافل التضامنية ستبقى مستمرة إلى غاية بداية السنة المقبلة، كاشفا عن وجود استراتيجية جديدة للعمل التضامني بولاية سكيكدة عن طريق التنسيق بين المؤسسات العمومية والمحسنين حتى يتسنى الوصول إلى معظم العائلات المعوزة عبر أقصى نقاط الولاية.

كما أفاد السيد بن سعيد بأنه تم جمع محتويات هذه القافلة التضامنية بفضل مساهمة محسنين استجابوا لنداء مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن موجها بالمناسبة شكرا خاصا لهم ومعتبرا إياهم شركاء فعالين في هذه العمليات.