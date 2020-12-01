القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع أسلحة وذخيرة بجيجل

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم الثلاثاء بجيجل، من القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع أسلحة وذخيرة، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 01 ديسمبر 2020، من القضاء على إرهابيين (02) اثنين بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة".

ومكنت العملية من "استرجاع ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وخمسة (05) مخازن مملوءة، وقنبلة (01) يدوية، ولوحة (01) لتوليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى (12) حقيبة ظهر تحتوي على كميات معتبرة من الذخيرة وسبعة (07) أجهزة اتصال وألبسة وأدوية".

وأضاف البيان أن "هذه العملية النوعية التي لا تزال متواصلة، تأتي لتؤكد عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني ومدى يقظة والتزام قواتنا المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد".