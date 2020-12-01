Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

خنشلة:إيداع المديرين الحالي والسابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 11:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات

خنشلة- أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء خنشلة في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين أمرا يقضي بإيداع المديرين الحالي والسابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة الحبس المؤقت على خلفية تورطهما في قضايا فساد, حسبما استفيد يوم الثلاثاء من مصدر قضائي.

واستنادا لذات المصدر فإن غرفة الاتهام بمجلس قضاء خنشلة أصدرت قرارا بإيداع رهن الحبس المؤقت المدير الحالي لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة والمدير السابق الذي يشغل حاليا نفس المنصب بولاية برج بوعريريج مع وضع  4موظفين بذات التعاونية تحت الرقابة القضائية على خلفية تهم وجهت إليهم تتعلق ب"سوء التسيير وتبديد واختلاس أموال عمومية والتلاعب فيما يخص حصص القمح والشعير المدعم والتي استفادت منها المطاحن الخاصة المتواجدة على مستوى خنشلة خلال سنوات 2018و2019و2020 ".

وكانت فرقة البحث والتحري بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية خنشلة قد فتحت بداية من شهر يوليو الفارط تحقيقات واسعة فيما يخص شؤون تسيير تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة استمعت فيها للعديد من الأطراف, حسبما تم التذكير به.

اقرأ أيضا :   منطوق الحكم في قضية كريم طابو في 7 ديسمبر

وكشفت تلك التحقيقات وجود قضايا فساد وسوء تسيير قبل أن تحيل مصالح الدرك الوطني ملف القضية لمحكمة خنشلة التي أصدر قاضي التحقيق بها بتاريخ 16نوفمبر المنقضي أمرا بوضع تحت إجراءات الرقابة القضائية كلا من المدير الحالي والسابق للتعاونية وأربعة موظفين آخرين وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف النيابة العامة.

وقد تم تحويل الملف على مجلس قضاء خنشلة الذي أعادت غرفة الاتهام  النظر فيه قبل أن تقوم ليلة أمس الاثنين بإصدار قرار جديد يقضي بإيداع المدير السابق والحالي لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة الحبس المؤقت مع تأييد قرار وضع 4موظفين تحت الرقابة القضائية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 11:27
كلـمات مفتـاحيــة :
خنشلة:إيداع المديرين الحالي والسابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 11:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.01

حوادث المرور : وفاة 17 شخصا وجرح 1078 خلال أسبوع

20.12.01

جامعة وهران 2 في زمن كوفيد- 19: التوجه نحو التعليم عن بعد

20.12.01

أوبيب : استئناف المحادثات يوم الثلاثاء حول تمديد خفض الانتاج المطبق حاليا

20.12.01

كانوي كياك أولمبياد: احتضان الجزائر للتأهيليات الإفريقية مهدد بسبب تبعات كوفيد-19

20.12.01

الحكومة الصحراوية ترد على تصريحات العثماني "المتناقضة"

20.12.01

خنشلة:إيداع المديرين الحالي والسابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة الحبس المؤقت

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.01

الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تستحدث منحة كوفيد-19 للتعويض عن الإصابة

20.12.01

منطوق الحكم في قضية كريم طابو في 7 ديسمبر

20.12.01

طاقات متجددة : شيتور يبحث مع السفير الصيني آفاق التعاون الثنائي

20.11.30

حرائق الغابات في وهران: مشاتل تتبرع بـ 4000 شجيرة لتشجير الغابات

20.11.30

الرئيس تبون يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة