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فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة بلغت حوالي 5 مليارات دج بمديرية بولوغين

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 18:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 24 مرات
فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة بلغت حوالي 5 مليارات دج بمديرية بولوغين

الجزائر - بلغت مستحقات مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبولوغين (الجزائر العاصمة) لدى زبائنها جراء عدم تسديد فواتير الغاز والكهرباء حوالي 5 مليارات دينار إلى غاية 31 أكتوبر 2020، حسبما أفادت به المديرية اليوم الاثنين في بيان لها.

وأوضح البيان أن "الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز قامت بتعليق القطع بسبب الفواتير غير المسددة خلال هذه المرحلة الاستثنائية المتميزة بأزمة صحية، مما أدى إلى ارتفاع الديون المستحقة لدى زبائنها لتبلغ 93ر4 مليار دينار إلى غاية 31 أكتوبر 2020 على مستوى مديرية التوزيع لبولوغين".

وأشارت المديرية إلى أن "الصعوبات المالية الناجمة عن هذا الوضع أثرت على خزينة المنطقة، التي تسعى إلى ضمان استدامة الدخل في جميع سلسلة المتدخلين، كما أنها عطلت تجسيد مختلف المشاريع المدرجة في مخططات تطوير الشبكات الكهربائية والغازية".

ولهذا –يضيف البيان- تدعو مديرية التوزيع لبولوغين زبائنها إلى تسديد فواتيرهم عبر إحدى صيغ الدفع المتوفرة بغية تفادي تراكم الفواتير وضمان دوام الخدمة العمومية.

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وأوضح المصدر في هذا الصدد أنه "يمكن الدفع عبر مكاتب البريد أو على مستوى الوكالات التجارية التابعة للمديرية (نقدا أو بالشيكات أو عن طريق بطاقة الدفع البنكية باستخدام آلات الدفع الالكتروني)".

وبإمكان الزبائن كذلك تسديد فواتيرهم عبر الدفع بالتوطين في الحساب البريدي الجاري أو الدفع الالكتروني من خلال موقع الشركة www.sadeg.dz.

وأضاف البيان أنه من أجل تسهيل العملية "يمكن للزبائن التقرب من الوكالات التجارية من أجل الحصول على جداول الدفع التي سيتم التفاوض عليها وتحديدها وفقا لعدد الفواتير ومبلغ الديون ومدى قابلية دفعها".

آخر تعديل على الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 19:45
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فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة بلغت حوالي 5 مليارات دج بمديرية بولوغين
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 18:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 24 مرة   شارك

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