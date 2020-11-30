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توقيف 31 شخصا ينتمون لعصابات أحياء بولايتي غليزان ومعسكر

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 17:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 61 مرات

غليزان - تمكنت مصالح الشرطة بولايتي غليزان ومعسكر من توقيف 31 شخصا ينتمون لعصابات أحياء، حسبما علم اليوم الاثنين لدى ذات السلك الأمني.

وقد وضعت الشرطة القضائية للأمن الحضري الخارجي لبن داود (ولاية غليزان) حد لنشاط عصابتي أحياء مكونتين من 19 شخصا كانتا تزرعان الرعب في عدة أحياء، حسب خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر، ل/وأج/، أن هذه العملية النوعية تمت مؤخرا على إثر بلاغ تلقته ذات المصالح من طرف أحد سكان مجمع حضري ببن داود يفيد بوجود شجار بين مجموعتين بوسط الحي.

وقد تم إثر ذلك توقيف 19 شخصا من بينهم 3 قصر ، وفق ذات المصدر، الذي أشار إلى إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم لدى الجهات القضائية عن تهمة "المشاركة في عصابات الأحياء بغرض خلق جو اللا أمن في أوساط الأحياء و تعريض حياة الغير و أمنهم للخطر".

أما بولاية معسكر، فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة تيغنيف أمس الأحد من وضع حد لنشاط 8 مشتبه فيهم في جريمة تكوين عصابة أحياء و إثارة الرعب وسط السكان مع حجز أسلحة بيضاء، وفق خلية الاتصال للأمن الولائي.

وتمت العملية بعد تبليغ لأحد المواطنين حول وقوع شجار بين مجموعة من الأشخاص بالأسلحة البيضاء حيث تمكن عناصر الشرطة عند تدخلهم من توقيف 3 أشخاص وتم توقيف الخمسة الآخرين بعد التحقيق ليتم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تيغنيف حيث تم وضعهم رهن الحبس.

ومن جهتهم، تمكنوا عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الرابع بمدينة معسكر من توقيف 4 مشتبه فيهم بالانتماء لعصابة مماثلة بعد تلقيهم شكوى من مواطن حول تعرضه للتهديد والسب من قبل المشتبه فيهم، الذين تم توقيفهم وتفتيش مساكنهم أين تم ضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء، يضيف نفس المصدر.

وقد تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر أين صدر أمر بوضعهم رهن الحبس.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف 31 شخصا ينتمون لعصابات أحياء بولايتي غليزان ومعسكر
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 17:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 61 مرة   شارك

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