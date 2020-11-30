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حرائق الغابات في وهران: مشاتل تتبرع بـ 4000 شجيرة لتشجير الغابات

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 17:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
حرائق الغابات في وهران: مشاتل تتبرع بـ 4000 شجيرة لتشجير الغابات

وهران - استلمت مديرية البيئة لولاية وهران أكثر من 4.000 شجيرة كتبرع من عدة مشاتل بهدف تشجير الغابات خاصة تلك التي تضررت جراء الحرائق مؤخرا، حسبما علم من المكلفة بالاتصال على مستوى هذه المديرية.

وقد فتحت مديرية البيئة الأبواب أمام الحركة الجمعوية والمتطوعين لتشجير الغابات، كما ذكرته عائشة منصوري، التي نوهت بتعبئة المجتمع المدني وسكان وهران وحتى بعض المتعاملين الخواص، خلال الحملات الأخيرة، لتنظيف وإعادة تشجير الغابات.

وتستقطب هذه الحملات التي تنظم كل يوم سبت "مئات الأشخاص الذين يبذلون قصارى جهدهم لمنح هذه الغابات فرصة ثانية"، وفقا ذات المتحدثة.

و قد اختارت العديد من مشاتل النباتات التبرع بشجيرات كمساهمة منها في هذه العملية، حيث تم تقديم إلى الآن ما يربو عن 4.000 شجيرة.

ونظمت آخر عملية تشجير يوم السبت على مستوى غابة العذراء بمسرغين (غرب وهران) بالتعاون مع محافظة الغابات وخلية البيئة التابعة لمصالح الولاية والسلطات المحلية، حيث تم غرس ما لا يقل عن 1.500 شجيرة.

ويذكر أن الحملة التي سبقت تشجير غابة العذراء مست يوم السبت ما قبل الماضي غابة مداغ التي تضررت من النيران مؤخرًا و "ستبقى هذه الحملة مستمرة وفقًا لبرنامج خاص يمتد لعدة أشهر"، وفقا لذات المسؤولة.

كلـمات مفتـاحيــة :
حرائق الغابات في وهران: مشاتل تتبرع بـ 4000 شجيرة لتشجير الغابات
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 17:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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