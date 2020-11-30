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مناطق الظل: أكثر من 184 مليار دج لإنجاز ما يربو عن 12 ألف مشروع تنموي

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 15:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات
مناطق الظل: أكثر من 184 مليار دج لإنجاز ما يربو عن 12 ألف مشروع تنموي

الجزائر - كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، اليوم الاثنين أنه تم تخصيص أكثر من 184 مليار دج لإنجاز 489 .12 مشروع تنموي من بين قرابة ال33 الف مشروع موجهة لفائدة مناطق الظل على المستوى الوطني.

وأوضح السيد مراد في منتدى القناة الاولى للإذاعة الوطنية أن الخرجات الميدانية التي قادته الى مختلف مناطق الوطن طيلة الشهور الأخيرة مكنت من احصاء أكثر من 15 اف منطقة ظل بتعداد سكاني قدر ب8 ملايين نسمة، مؤكدا أن  " 700 .32 مشروع تنموي تم اقتراحه لتنمية هذه المناطق تم تمويل 489 .12 منها بمبلغ مالي يزيد عن 184 مليار دج" . 

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    كما أكد بأنه مع نهاية السنة الجارية سيتم انجاز أكثر من 50 بالمائة من هذه المشاريع لتكون 2021 "سنة مناطق الظل بامتياز"، لافتا إلى أن  الدولة "لم ترصد صندوقا خاصا لتنمية مناطق الظل وانما تم تمويل المشاريع من أموال كانت موجودة في ميزانيات الولايات وصندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية وغيرها ولم توزع كما كان لها أن توزع بصفة عادية من خلال المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المبرمجة لصالح مناطق الظل".

وتابع السيد مراد بأن قانون المالية رصد في ميزانية 2021  بعنوان وزارة الداخلية مبلغ 100 مليار دج للمخططات البلدية للتنمية من ضمنها 50 مليار دج ستذهب أساسا لتغطية حاجيات المشاريع الخاصة بمناطق الظل ناهيك عن ما ستخصصه قطاعات اقتصادية واجتماعية أخرى.

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ولدى استعراضه لوضعية تقدم المشاريع الممولة لفائدة مختلف المناطق، قال ذات المسؤول بأنه تم الانتهاء من انجاز، منذ قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في فبراير الاخير الخاص بمناطق الظل، من 5171 مشروع (41 بالمائة) بمبلغ مقدر بحوالي 55 مليار دج ، مشيرا الى أن عدد المشاريع قيد الانجاز يقدر ب 4.309 مشروع (35 بالمائة) فيما لم تنطلق عملية انجاز 3.010 مشروع .

ولم يفوت مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل الفرصة ليذكر بمسعى الرئيس تبون الذي أراد من خلال هذا البرنامج الشروع أولا في العمليات "سهلة التحقيق والتي تضمن ظروف العيش العادية للمواطنين بهذه المناطق والتي لا تتطلب اعتمادات مالية كبيرة أو وسائل ضخمة".

آخر تعديل على الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 17:20
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مناطق الظل: أكثر من 184 مليار دج لإنجاز ما يربو عن 12 ألف مشروع تنموي
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 15:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

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