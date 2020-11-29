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برج بوعريريج: استرجاع 90 قطعة نقدية أثرية

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 16:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

برج بوعريريج - تمكنت مصالح أمن ولاية برج بوعريريج من استرجاع 90 قطعة نقدية أثرية أصلية غير مقلدة مسروقة و توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و 39 سنة، حسب ما علم يوم الأحد من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.

و اوضحت ذات الخلية ان حيثيات القضية تعود لقيام المشتبه فيهم بسرقة مسكن و الاستيلاء على قطع نقدية أثرية و تحف فنية ، مضيفا بأنه بعد التحريات تم توقيف شخصين مشتبه فيهما و هما بصدد محاولة بيع هذه القطع الأثرية فيما تم توقيف المشتبه فيه الثالث و هو صاحب المسكن محل السرقة مع استرجاع 90 قطعة نقدية أثرية أصلية غير مقلدة بالإضافة إلى تحفتين من معدن النحاس و قلادة من معدن الفضة.

و استنادا لنفس المصدر فإنه تم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين عن جرم "حيازة و بيع قطع أثرية دون رخصة" قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية و ضمن إجراءات المثول الفوري صدر في حق اثنين منهم أمر بالإيداع رهن الحبس فيما استفاد المشتبه فيه الثالث من الاستدعاء المباشر.

كلـمات مفتـاحيــة :
برج بوعريريج: استرجاع 90 قطعة نقدية أثرية
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 16:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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