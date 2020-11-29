إيليزي/ مناطق الظل : تزويد سكان قرية مستني بالمياه الصالحة للشرب

وستسمح هذه العملية التنموية الهامة التي استفادت منها قرية مستني المصنفة ضمن مناطق الظل والتي أشرفت السلطات الولائية على وضعها حيز الخدمة بتموين الساكنة بالمياه الصالحة للشرب في أحسن الظروف والتخفيف من معاناتهم في التزود من هذه المادة الحيوية بالطرق التقليدية.
وتم في هذا الشأن تجهيز بئر بمضخة مزودة بالطاقة الشمسية و إنجاز حنفيات جماعية بذات القرية، كما جرى شرحه.
وفي إطار ذات المخطط التنموي، استفادت منطقة إفري بالمقاطعة الإدارية جانت من خزانين بسعة 2000 متر مكعب بهدف تحسين الخدمة العمومية في التموين بالمياه الصالحة للشرب بصفة مستمرة لسكان المنطقة، حسب مصالح الولاية.
كما أطلقت مديرية قطاع الموارد المائية دراسة من أجل إعادة تأهيل وتجهيز عدد من الآبار بالمناطق النائية، على غرار تكبالت وسيدي بوصلاح و فضنون، وذلك تجسيدا للبرنامج المعد في إطار مخطط عمل الحكومة على المدى القصير للتكفل بساكنة مناطق الظل وتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب، كما أشير إليه.