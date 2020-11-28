مديرية التجارة تتدخل لوقف تجاوزات للتدابير الوقائية بالمركز التجاري لباب الزوار

و جاء في البيان أن "مصالح المديرية قامت, بالتنسيق مع المصالح الأمنية ومصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء, باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الفضاء التجاري الذي قام أمس الجمعة بعرض تروجي تمت تسميته الجمعة الأسود مما استقطب المئات من المواطنين دون أدنى احترام للإجراءات الصحية التي أقرتها الحكومة ".
و أبرز ذات المصدر ان هذا الفعل الذي أقدم عليه المركز التجاري لباب الزوار يعد "مخالفا " للمرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 يونيو سنة 2006 و الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
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و أضافت المديرية بأن هذا المرسوم يلزم المتعامل الاقتصادي الحصول على رخصة مسبقة من مصالح التجارة للقيام بعمليات البيع المحددة في المرسوم إضافة الى ان منح تراخيص هذه البيوع مجمد حاليا عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020 المتعلق بالتدابير الوقائية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، المعدل والمتمم.
و ذكرت المديرية في ذات السياق كل التجار وخاصة المساحات التجارية الكبرى التي تستقطب العديد من المواطنين ب"ضرورة احترام الإجراءات الصحية التي أقرتها الحكومة و الالتزام الصارم بتطبيقها في هذا الظرف الصحي الخاص".
كما حذرت من أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات سيضع المتعامل الاقتصادي المخالف "تحت طائلة أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون في مثل هكذا مخالفات التي تعرض حياة المواطن لخطر الموت".