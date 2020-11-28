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كوفيد-19 : نسبة شغل الأسرة بولاية بومرداس تقارب ال 60 بالمائة

  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 14:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
كوفيد-19 : نسبة شغل الأسرة بولاية بومرداس تقارب ال 60 بالمائة

بومرداس- أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, عبد الرحمن بن بوزيد, يوم السبت من بومرداس, ان النسبة شغل الاسرة الموجهة للتكفل بالمرضى المصابين بوباء كرورنا بالولاية, تقرب ال60  بالمائة.

وطمأن السيد بن بوزيد, خلال زيارة عمل وتفقد لمؤسسات استشفائية عبر الولاية برفقة زير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية براهيم بومزار, للوقوف على مدى التكفل بمرضى كوفيد-19, انه تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمواجهة الوباء, مضيفا أن "الوضع متحكم فيه".

وزير الصحة الذي بدأ زيارته من مستشفى برج منايل, شرق الولاية, اعلن انه تمت زيادة مخزون الأكسجين بكل من مستشفيات برج منايل ودلس, الذين استفادا من صهاريج إضافية, كما تم تدعيم وسائل الكشف عن وباء كورونا بوضع حيز الخدمة جهاز PCR ثاني على مستوى مستشفى الثنية.

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من جهته, أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على هامش هذه الزيارة التي "تدخل في اطار التضامن الحكومي", أن مصالحه تضمن مرافقة تقنية لقطاع الصحة من خلال ربط كل مرافق الصحة والمستشفيات, بالتدفق العالي للانترنت, لاسيما أن خدمة الصحة عن بعد "ستدخل قريبا حيز الاستغلال", حسب قوله.

وقال الوزير بومزار انه "اعطيت تعليمات للمتعاملين الاقتصاديين, للاستثمار في مشاريع  في مجال الانترنت ذات صلة بقطاعي الصحة والتربية, كأولوية".

وتتواصل زيارة الوزيرين عبر المؤسسات الاستشفائية عبر الولاية.

آخر تعديل على السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 14:48
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كوفيد-19 : نسبة شغل الأسرة بولاية بومرداس تقارب ال 60 بالمائة
  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 14:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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