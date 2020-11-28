كوفيد-19 : نسبة شغل الأسرة بولاية بومرداس تقارب ال 60 بالمائة

وطمأن السيد بن بوزيد, خلال زيارة عمل وتفقد لمؤسسات استشفائية عبر الولاية برفقة زير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية براهيم بومزار, للوقوف على مدى التكفل بمرضى كوفيد-19, انه تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمواجهة الوباء, مضيفا أن "الوضع متحكم فيه".
وزير الصحة الذي بدأ زيارته من مستشفى برج منايل, شرق الولاية, اعلن انه تمت زيادة مخزون الأكسجين بكل من مستشفيات برج منايل ودلس, الذين استفادا من صهاريج إضافية, كما تم تدعيم وسائل الكشف عن وباء كورونا بوضع حيز الخدمة جهاز PCR ثاني على مستوى مستشفى الثنية.
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من جهته, أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على هامش هذه الزيارة التي "تدخل في اطار التضامن الحكومي", أن مصالحه تضمن مرافقة تقنية لقطاع الصحة من خلال ربط كل مرافق الصحة والمستشفيات, بالتدفق العالي للانترنت, لاسيما أن خدمة الصحة عن بعد "ستدخل قريبا حيز الاستغلال", حسب قوله.
وقال الوزير بومزار انه "اعطيت تعليمات للمتعاملين الاقتصاديين, للاستثمار في مشاريع في مجال الانترنت ذات صلة بقطاعي الصحة والتربية, كأولوية".
وتتواصل زيارة الوزيرين عبر المؤسسات الاستشفائية عبر الولاية.