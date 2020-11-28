أمطار رعدية مرتقبة على ولايات وسط و شرق الوطن اعتبارا من ظهيرة اليوم السبت

الجزائر - ينتظر تسجيل تساقط أمطار في شكل عواصف رعدية على ولايات وسط وشرق الوطن اعتبارا من ظهيرة يوم السبت، حسبما أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة.

و تتمثل الولايات الموضوعة في مستوى اليقظة برتقالي و المعنية بهذه الأمطار في كل من بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف وسطيف وميلة وقسنطينة وهذا اعتبارا من اليوم السبت على الساعة 12:00 إلى غاية يوم الأحد على الساعة 00 : 09 على الأقل، بكميات تقدر بين 30 و 50 ملم وقد تصل أو تتجاوز 60 ملم محليا، حسبما أكد ذات المصدر.

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و من المتوقع أيضا أن يتخلل هاته العواصف الرعدية هبوب رياح قوية، حسب الديوان الذي أشار إلى أن النشرية الجوية الخاصة ليوم أمس الجمعة لا تزال سارية المفعول.