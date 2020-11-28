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نشرية جوية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة على ولايات وسط و شرق الوطن اعتبارا من ظهيرة اليوم السبت

  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 11:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
نشرية جوية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة على ولايات وسط و شرق الوطن اعتبارا من ظهيرة اليوم السبت

الجزائر - ينتظر تسجيل تساقط أمطار في شكل عواصف رعدية على ولايات وسط وشرق الوطن اعتبارا من ظهيرة يوم السبت، حسبما أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية  في نشرية جوية خاصة.

و تتمثل الولايات الموضوعة في مستوى اليقظة برتقالي و المعنية بهذه الأمطار في كل من بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف وسطيف وميلة وقسنطينة وهذا اعتبارا من اليوم السبت على الساعة 12:00 إلى غاية يوم الأحد على الساعة 00 : 09 على الأقل، بكميات تقدر بين 30 و 50 ملم وقد تصل أو تتجاوز 60 ملم محليا، حسبما أكد ذات المصدر.

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و من المتوقع أيضا أن يتخلل هاته العواصف الرعدية هبوب رياح قوية، حسب الديوان الذي أشار إلى أن النشرية الجوية الخاصة ليوم أمس الجمعة لا تزال سارية المفعول.

آخر تعديل على السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 12:12
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نشرية جوية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة على ولايات وسط و شرق الوطن اعتبارا من ظهيرة اليوم السبت
  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 11:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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