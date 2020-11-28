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تلمسان: الموافقة على ستة مشاريع للاستثمار في قطاع السياحة

  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 11:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

تلمسان - وافقت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لتلمسان على انطلاق تجسيد ستة مشاريع استثمارية في قطاع السياحة منذ بداية العام الجاري حسبما استفيد يوم السبت لدى هذه المديرية.

وتشمل هذه المشاريع مركبين سياحيين أحدهما بشاطئ "أقلة" ببلدية بني خلاد وأخر بقرية "العداس" ببلدية الغزوات وكذا إقامة سياحية وفندق ونزل منزلي ونزل على الطريق عبر بلديتي مرسى بن مهيدي وتلمسان، وفق ما أفاد به ل/وأج المدير الولائي للسياحة والصناعة التقليدية يسين عبابسة.

وأضاف أنه تم خلال نفس الفترة إيداع 12 ملفا للاستثمار في قطاع السياحة حيث حظيت 6 منها بالموافقة، مشيرا أن هذه المشاريع سيتم تجسيدها بتمويل ذاتي قد تتعدى فيه قيمة المشروع الواحد 5ر2 مليار دج.

وتتفاوت نسب الأشغال بهذه المشاريع التي سيتم تجسيد البعض منها على عقارات ذات ملكية خاصة لأصحاب هذه المشاريع وبعضها الأخر على عقارات عمومية يملك أصحابها عقود امتياز من أجل الاستثمار، حسب ذات المسؤول.

وستسمح هذه المشاريع بتدعيم الحظيرة الفندقية التي تقدر حاليا بأزيد من 60 مؤسسة فندقية كما أشير إليه.

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تلمسان: الموافقة على ستة مشاريع للاستثمار في قطاع السياحة
  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 11:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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