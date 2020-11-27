قائد الدرك الوطني يقوم بزيارة عمل وتفتيش إلى القيادة الجهوية الرابعة بورقلة

الجزائر - قام قائد الدرك الوطني العميد قواسمية نور الدين بزيارة عمل وتفتيش إلى القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة, حسبما أفاد به يوم الجمعة بيان لقيادة الدرك الوطني.

وأوضح البيان أن العميد قواسمية نور الدين وقف خلال زيارته للقيادة الجهوية الرابعة بورقلة "عن كثب على درجة جاهزية الوحدات والأفراد للإضطلاع بمهام الأمن العمومي, تأمين الشريط الحدودي ومحاربة التهريب والهجرة السرية ".

كما أشار المصدر أن قائد الدرك الوطني ,استمع خلال هذه الزيارة التي شرع فيها بداية من 24 نوفمبر الجاري "لشروح وعروض إطارات القيادة الجهوية الرابعة عن التدابير المتخذة ميدانيا في هذا المجال" مضيفا أنه " بالمناسبة عاين عدة مشاريع متعلقة بإنجاز واستلام منشآت سيتدعم بها الدرك الوطني تدخل في إطار برنامج رفع القدرات العملياتية للوحدات" .

وذكر البيان أنه خلال هذه الزيارة عقد العميد قواسمية لقاءا توجيهيا مع إطارات ومستخدمي القيادة الجهوية "ثمن فيه الجهود الحثيثة التي يبذلها أفراد الدرك الوطني في سبيل حماية المواطن وممتلكاته" , مشددا على " تحقيق خارطة الطريق المسطرة" في شقها المتعلق بالسكينة العمومية.

من جهة أخرى, أشار ذات المصدر أن قائد الدرك الوطني," حث الأفراد على بذل المزيد من الجهود لدحر الجريمة بمختلف أشكالها خاصة في مجال مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود مع تبني المقاربة التي تقحم المواطن كشريك رئيسي في المعادلة الأمنية".

وفي الإطار -- يضيف البيان -- أكد العميد قواسمية نور الدين على "تسخير الدرك الوطني لجميع جهوده البشرية والمادية لترقية العمل الجواري الكفيل بتعزيز الرابطة مع المواطن وتشجيع الثقافة الأمنية، من خلال نشر الوعي بمسؤولية الجميع لمحاربة الآفات والانحرافات التي تهدد السكينة العمومية".