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أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات ابتداء من مساء الجمعة

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 16:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرات
أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات ابتداء من مساء الجمعة

الجزائر- أفادت نشرية جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية على عدة ولايات من غرب الوطن ووسطه وشرقه ابتداء من مساء يوم الجمعة.

وأوضح المصدر أن الولايات المعنية بهذا الإنذار بمستوى "برتقالي" هي سعيدة ومعسكر وغليزان وشمال البيض وتيارت والأغواط والجلفة وتيسمسيلت والمسيلة وذلك ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء (18:00) إلى غاية يوم السبت على الساعة التاسعة صباحا (09:00) حيث يتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة بين 20 و 30 ملم وقد تصل أو تتجاوز 40 ملم محليا خلال مدة صلاحية هذه النشرية.

كما يرتقب أن تكون هذه الأمطار رعدية مصحوبة بهبوب رياح قوية.

وستخص الأمطار بعد ذلك ولايات الشلف وتيبازة وعين الدفلى والبليدة والمدية والجزائر والبويرة وتيزي وزو وبومرداس وبرج بوعريريج وذلك ابتداء من مساء يوم الجمعة على الساعة الحادية عشر ليلا (23:00) إلى غاية يوم الأحد على الساعة الثامنة صباحا (08:00) حيث يتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة بين 30 و50 ملم وقد تصل أو تتجاوز 60 ملم محليا، حسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية الذي يتوقع أن تكون الأمطار رعدية مصحوبة بهبوب رياح قوية.

اقرأ أيضا :      تساقط أمطار أحيانا رعدية على عدة ولايات من غرب البلاد

 

آخر تعديل على الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 16:57
كلـمات مفتـاحيــة :
أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات ابتداء من مساء الجمعة
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 16:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرة   شارك

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