السلطات الولائية تقف على انشغالات سكان المناطق النائية بتين زواتين الحدودية

تمنراست - باشرت السلطات الولائية بتمنراست في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتكفل بانشغالات ساكنة المناطق النائية الواقعة بمنطقة تين زواتين الحدودية (500 كلم عن تمنراست) من خلال معاينة مختلف هذه الانشغالات.

ووقفت السلطات الولائية, التي التقت الخميس بساكنة هذه المناطق انطلاقا من قرية توندرت (كلم عن مقر دائرة تين زواتين) على تجمع سكاني للبدو الرحل بمنطقة "اينوزال", التي تعتبر منطقة رعوية بامتياز, حيث تم الاستماع لانشغالاتهم التي تمحورت حول تدعيم مربي المواشي والابل وحفر الابار الرعوية وابار السقي وإيفاد لجنة من البياطرة لمعالجة قطعان الابل والمواشي, الى جانب تكثيف عمل الفرق الصحية بالمنطقة مع دراسة إمكانية بناء أقسام تربوية لفائدة تلاميذ الطور الابتدائي.

وهي الانشغالات التي تم الاعلان عن التكفل بها كليا والشروع في القريب في اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تجسيدها ميدانيا.

كما تمت زيارة قرية توندرت النائية, أين عبر السكان على انشغالاتهم التي تحور أهمها حول بعث النشاط الفلاحي ومرافقة أصحاب الامتياز الفلاحي للشروع في استغلال الأراضي لتوفير احتياجات المنطقة سيما وأنها بعيدة عن مقر الولاية ولديها مؤهلات لتصبح قطبا فلاحيا, الى جانب تقديم الدعم لمختلف الشعب الفلاحية, حسب تدخلات أعضاء جمعية تليلت للفلاحة وتربية المواشي.

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كما تم طلب إعادة النظر في كيفيات تموين هذه المناطق البعيدة بالمواد الغذائية انطلاقا من تمنراست وتسهيل إجراءات نقل البضائع لتجار المنطقة.

ولغرض التكفل الأمثل بتلاميذ المناطق البعيدة عن تين زواتين, سيتم الشروع في تجهيز مطعم بطاقة 200 وجبة بالمجمع المدرسي الجديد بحي ''05 جويلية'' بتين زواتين والذي تشرف الأشغال به على الانتهاء كما يوشك مجمع مدرسي آخر بالجهة على الانتهاء من الأشغال والذي يضم 6 أقسام وسيتم الشروع في استغلاله بعد 10 أيام, حسب الشروحات التي قدمت خلال معاينته من قبل السلطات الولائية.

من جهة أخرى, سيساهم السوق الجواري الذي يتم تجسيده وسط مدينة تين زواتين بإنجاز 18 محلا تجاريا و12 فضاء لبيع الخضر والفواكه والذي بلغت نسبة انجازه 30 بالمائة في تحسين العمليات التجارية بالمنطقة.

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وتم أيضا الوقوف على برنامج إعادة الاعتبار لشبكة الإنارة العمومية عبر مختلف أحياء الدائرة, حيث أعطيت تعليمات حول ضرورة إكمال هذا البرنامج والقضاء على النقاط السوداء وخاصة عبر طول الشريط الحدودي.

وقد أكد والي ولاية تمنراست, مصطفى قريش, أثناء معاينة الأرضية المخصصة لإنجاز مستشفى 60 سرير بتين زواتين ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في انجاز هذا المرفق الهام, الذي يعول عليه كثيرا من قبل الساكنة لضمان تحسين التكفل الصحي للمواطن بالجهة. وأضاف السيد قريش بأن منطقة تين زواتين تحظى باهتمام كبير من قبل السلطات العمومية وسيتم العمل على تذليل كل الصعوبات لتحقيق التنمية بها من خلال بعث المشاريع ضمن البرامج التنموية المختلفة.

كما تم أيضا الوقوف على مشروع الطريق الرابط بين تمنراست وتين زواتين في شطره الثاني بطول 207 كلم المتبقي للإنجاز والذي خصص له مبلغ 6 مليار دج موزع على خمس (5) حصص والتي يعرف البعض منها تأخرا في الانجاز, حيث تم التأكيد على الإسراع في تسليم هذا الطريق الحيوي الذي سيساهم في فك العزلة عن منطقة تين زواتين الحدودية وتحسين ظروف الساكنة بالجهة.