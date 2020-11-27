هزة أرضية ثانية بقوة 5ر3 درجة بولاية المدية

وليامز تحذر من أن الوضع في ليبيا ما زال هشا وتدعو الفرقاء إلى مواصلة الحوار -

إبراز البعد الإنساني وقيم التسامح في شخصية الأمير عبد القادر -

حوالي 20 طالبا جزائريا يستفيدون من برنامج هواوي بذور المستقبل -

قطاع الاتصال شرع في تغييرات عميقة مواكبة لمختلف التطورات -

هزة أرضية بقوة 4ر3 درجة بولاية المدية -

مشاركة قوية في منافسات السباق العددي العسكري للجيش الوطني الشعبي -

جراد يتحادث هاتفيا مع رئيس حكومة إسبانيا -

بوقدوم وأونياما ينوهان بعلاقات الصداقة والتعاون الممتازة بين الجزائر ونيجيريا -

الذكرى ال 46 لتأسيس الاتحاد العام للفلاحيين الجزائريين : جراد يشيد بجهود الفلاحين والمربين -

كوفيد-19: الفريق شنقريحة يشرف على مراسم التحويل المؤقت لفندق عسكري إلى هيكل صحي بالناحية العسكرية الأولى -

كوفيد- 19: عدد الإصابات في إفريقيا تجاوز 2.1 مليون حالة -

إجراءات جديدة لتسهيل إعادة جدولة ديون المؤسسات المتعثرة -

وزير المالية : القضاء على مشكل السيولة المالية بحلول ديسمبر -

كورونا : تسجيل 1085 إصابة جديدة, 622 حالة شفاء و 23 حالة وفاة -

وزارة التعليم العالي تبرم اتفاقية مع قطاعي المناجم و الصيد البحري -

وزارة الخارجية تنفي حظر الجزائريين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الامارات -

أوبك : عطار يرأس الاثنين القادم الاجتماع الوزاري الـ 180 للمنظمة -

لقاح فيروس كورونا : الجزائر في مسعى جد حذر -

الشروع في عملية نموذجية لتعقيم دار المسنين -