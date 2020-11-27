هزة أرضية ثانية بقوة 5ر3 درجة بولاية المدية

وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة حدد على بعد 3 كلم غرب تمزقيدة بولاية المدية.
وكانت هزة أرضية أولى، قوتها 4ر3 درجة على مقياس ريشتر، قد سجلت مساء يوم على الساعة السادسة و28 دقيقة بذات الولاية. و حدد مركزها على بعد 3 كلم شمال-غرب تمزقيدة.
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - وقعت هزة أرضية ثانية، قوتها 5ر3 درجة على مقياس ريشتر، مساء يوم الخميس، في حدود الساعة الثامنة بولاية المدية، حسب ما أفاد به بيان لمركز الابحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة حدد على بعد 3 كلم غرب تمزقيدة بولاية المدية.
وكانت هزة أرضية أولى، قوتها 4ر3 درجة على مقياس ريشتر، قد سجلت مساء يوم على الساعة السادسة و28 دقيقة بذات الولاية. و حدد مركزها على بعد 3 كلم شمال-غرب تمزقيدة.